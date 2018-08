Polarskuta «Maud» tilbake i Norge etter 100 år

Ved 20-tiden søndag kom slepet av «Maud» inn mot Fedje i Hordaland. I løpet av natten går ferden sørover til Bergen.

Da gjenstår kun turen videre langs kysten, rundt Sørlandet og inn Oslofjorden, før Roald Amundsens polarskute er tilbake i Vollen i Asker, der den ble bygd i 1917.

INNASKJÆRS: Maud på veg inn Hjeltefjorden rett nord for Bergen. Foto: Wiggo Eriksen

– Det føles inderlig godt å vite at «Maud» nå endelig er kommet tilbake til Norge etter ganske nøyaktig 100 år. For oss føles dette som den beste oppreisning vi kan tenke oss for Roald Amundsen, en mann som følte at hele nasjonen hadde snudd han ryggen etter et liv med livet som innsats for sitt elskede land. Det gleder oss i hjertet å se «Maud», ennå stolt, etter all denne tid, møte gamlelandet, sier prosjektleder Jan Wanggaard i «Maud Returns Home».

GAMMALT OG NYTT: På veg gjennom Hjeltefjorden passerte slepet cruiseskipet "Queen Victoria." Foto: Wiggo Eriksen

En jordomseiling som tok 100 år

24. juni 1918 seilte Roald Amundsen og hans mannskap ut Kristianiafjorden og videre opp norskekysten. De forlot Vardø 18. juli med kurs for Nordøstpassasjen.

Men ekspedisjonen gikk ikke som planlagt. Amundsen gikk konkurs, og «Maud» sank på den andre siden av Nordpolen, i Nordvestpassasjen.

Når «Maud» nå er hevet, og tilbake ved kysten av Norge, er ringen sluttet. Og «Maud» har, som eneste norske polarskute, i praksis seilt jorda rundt.

– Vi er først og fremst glade over å ha lykkes med vår store utfordring – å heve «Maud» fra havets bunn langt inne i Nordvestpassasjen og seile henne den lange veien til Norge. «Maud» har nå fullført sin omseiling av Nordpolen og møtt sitt 100 år gamle kjølvann. Det setter utvilsomt en spiss på det hele, sier Wanggaard.

Jan Wangaard forteller at slepingen fra Grønland har gått bra.

– Vind over kuling har vi forsøkt å unngå, og det har vi i stor grad lyktes med. Alt i alt har hjemseilasen gått som vi håpet og vi er veldig tilfreds, sier han.

Dette er teamet som har hentet «Maud» hjem, først fra Canada til Grønland og så fra Grønland til Norge. Fra venstre framme: Terje Mørkved, Bjørn Myrann, Jan Wanggaard og Stig Pettersen i «Maud Returns Home». Fra venstre bak: Romas Masiulis (maskinist), Jonny Vestvik (styrmann) og Frode Kristoffersen (skipper) - mannskap på slepebåten «Tandberg Polar». Foto: Truls A. Antonsen/NRK

Preget av tidens tann

Det er et uvanlig syn folk langs kysten kan se de neste to ukene. Den 400 tonn tunge skuta ligger på lekteren «Jensen», og slepes av «Tandberg Polar». Slepebåten er bygd i 1967, og har maskin fra 1969, med 1800 hestekrefter.

– «Maud» er naturlig nok preget av tidens tann. Det skulle bare mangle. Men hun bærer sin alder med verdighet. Hun har både sorg og glede skjult under tykke lag med eik. Hun er slitt av tidens tann, men treverket er friskt og har ennå i seg sin indre styrke. Det vil folk kunne se, sier Wanggaard.

Han håper mange vil få anledning til å se Amundsens skute når den nå er tilbake.

– Vi håper flest mulig mennesker vil ta godt imot «Maud» når hun nå seiler langs kysten de neste ukene. Folk må gjerne også ta kontakt direkte med oss i «Maud Returns Home» eller Oslofjordmuseet, sier han.

Prosjektleder Jan Wanggaard i «Maud Returns Home» har ansvar for at den gamle skuta kommer trygt tilbake til Vollen. Bildet er tatt et stykke sør for Aasiaat på Grønland. Foto: Truls Antonsen / NRK

Se «Maud» sin posisjon i FindShip eller MarineTraffic (se også kartet nedenfor). Søk på «Tandberg Polar».

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold Se hvor «Maud» og slepebåten «Tandberg Polar» er nå. For å se posisjonen, må du lukke boksen der det står «Tandberg Polar», og zoome ut litt. Kilde: MarineTraffic

Lang reise hjem

«Maud Returns Home» har hatt som mål å heve den gamle polarskuta og bringe den hjem til Vollen. De startet for sju år siden.

I 2016 ble den hevet i Cambridge Bay, og i fjor ble «Maud» slept ut av Nordvestpassasjen til Aasiaat, på vestkysten av Grønland, der den lå over vinteren.

Siste etappe, fra Grønland til Norge, startet i Aasiaat 23. juni. Slepet gikk sørover kysten, og rundet sørenden av Grønlands fastland gjennom Prins Christians sund.

Videre fulgte de østkysten opp til Tasiilaq, der de var 14. juli. 19. juli passerte de sør for Island, og fortsatte forbi Færøyene og inn til norskekysten.

«Maud»s reise hjem startet i Canada i fjor. Etter en vinter på Grønland, er båten nå slept over Nord-Atlanteren til Norge. Siste bit hjem til Vollen i Asker gjenstår.

Folkefest i Vollen

Målet for hjemreisen er altså Vollen i Asker, der «Maud» ble døpt av Amundsen 7. juni 1917. Der planlegges det nå folkefest lørdag 18. august.

– Vi vil ikke offisielt anløpe noen havn før Vollen, men vil seile innom en rekke byer underveis så folk kan få nærkontakt med «Maud». Vi gleder oss til å komme hjem. Det har vært en lang reise og nå er vi kommet til slutten av begynnelsen. Vi har en stor og gledelig utfordring foran oss i årene som kommer med å etablere et «Maud»-hus i Vollen, hvor den gamle damen skal finne sitt endelige hvile, og hvor også «Maud»-ekspedisjonen selvsagt vil bli formidlet på beste måte, forteller Wanggaard.

«Maud» lå ved Akershus festning i Oslo i 1917/1918, mens den ble klargjort til ekspedisjon. 19. august er den tilbake her, etter å ha vært inne i Bunnefjorden, ved Amundsens hjem på Svartskog. Dagen før, er det folkefest i Vollen.

– Nasjonal kulturhistorie

– Hvorfor har dere hentet «Maud» hjem?

– «Maud» er et solid stykke av vår nasjonale kulturhistorie. Hun er en bærer av flere tusen år lang båtbyggerhistorie i Norge. Hun er et samlingspunkt. Hun bærer i seg en fantastisk ekspedisjonshistorie som for mange i Norge er ganske ukjent. Amundsen ville utforske det ukjente og hans drøm var også å drive over Nordpolen, fastfrosset i isen. Historien ble annerledes enn Amundsen hadde håpet, men ikke mindre betydningsfull. Samtidig ble den også utløsende faktor for en sørgelig vending i Amundsens liv. Derfor er den også så viktig når den fulle og hele historie om Amundsen og den viktige polarforskningsperioden vår nasjon var midt oppe i for 100 år siden, sier Wanggaard.

Det er eiendomsselskapet Tandberg Eiendom AS som har finansiert arbeidet med å heve og få hjem «Maud».

– Jeg vil uttrykke en stor takk til Tandberg Eiendom som har regien for dette store løftet. En stor takk også til de nære medspillerne i «Maud Returns Home»-gruppen, vårt mannskap, og ellers alle som har bistått oss underveis, sier Wanggaard.

Fra Aasiaat til Vollen er det 2803 nautiske mil (5191 kilometer).