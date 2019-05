– Det er jo mye vås rett og slett fra Torbjørn Lote og NHO Luftfart. De har til tider forstyrret denne forhandlingen og meklingen med slike tåpelige uttalelser som ikke hører noe steds hjemme, sier Laulund til NRK.

Sent torsdag kveld ble SAS-streiken avblåst, etter at konsernsjef Rickard Gustafson opplyste på en pressekonferanse at partene hadde kommet til enighet om en avtale. Da hadde streiken vart i seks dager og rammet 380.000 passasjerer.

Onsdag 1. mai møttes partene til nye forhandlinger. I dagene etter at streiken brøt ut forrige fredag har pilotforeningene særlig reagert på ordbruken og uttalelser som NHO Luftfart har kommet med i mediene.

Det er blant annet utsagn som at pilotene har holdt passasjerene som gisler, som har fått Laulund i Norske SAS-piloters forening til å reagere. Direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart sa følgende til NRK på lørdag i forrige uke:

– Pilotene har på sett og vis satt tusenvis av passasjerer som gisler for å kreve økt lønn og mindre arbeidstid.

– Påvirker forhandlingsklima

Disse uttalelsene har, ifølge Laulund, forsinket forhandlingene mellom partene under streiken.

– Nei, det er klart at det påvirker forhandlingsklima. Det påvirker den måten vi forhandler på, den påvirker medlemmenes lyst til å gå i konflikt. Jeg vil påstå at slike uttalelser på mange måter er positivt for å booste medlemsmoralen i korpset, men vi ønsket jo aldri en streik, sier Laulund og legger til:

– Vi ønsket å løse dette på forhånd. Nå sørget disse støy-senderne på utsiden for at vi fikk en tilskjerping som ble dratt inn i forhandlingene. Og det er ingen sider tjent med. Det må NHO Luftfart ta inn over seg, sier Laulund, som også reagerer på den svenske arbeidsgiversiden.

– Unyansert bilde

Torbjørn Lothe sier til NRK at han kunne ha brukt mildere ord, men mener ordbruken var nødvendig for å nyansere situasjonen. Han synes imidlertid det er leit hvis pilotene føler seg forulempet.

– Det er jo ikke meningen. Poenget her er jo at de utsagnene kom i en periode der det var en svært alvorlig streik på gang, sier Lothe.

Han mener det ble skapt et bilde fra pilotene som var i streik, at de hadde en dårlig lønn og arbeidssituasjon.

– Vi mente det var et unyansert bilde og prøvde da å få ut en del informasjon om hva som var de faktiske forholdene når det gjelder lønnskostnader og arbeidsforhold for øvrig, sier han.