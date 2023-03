Person knivstukket i Oslo sentrum

Klokken 20:39 skrev politiet i Oslo på Twitter at en person var knivstukket på Tøyen T-banestasjon.

Det kort tid etter at Sporveien meldte at det var full stans i all T-banetrafikk i hele hovedstaden.

– En person er påført stikkskader. Det er ukjent skadeomfang, men det fremstår alvorlig, skrev politiet i sin melding.

Personen er fraktet til sykehus.

Politi og ambulanse ved Tøyen T-banestasjon. Foto: Alf Simensen / NTB

Politiet opplyser at de leter etter flere «gjerningspersoner» som forlot åstedet etter hendelsen.

– Vi er på stedet og sikrer åstedet og vitneforklaringer. Flere personer har vært i nærheten av hendelsen og har muligens observert hva som har skjedd, skriver politiet.

Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Sporveien, sier til NRK at all T-banetrafikk er stanset.

– Det er vanskelig å si noe på varighet på den stansen. Det er et T-banetog som står på stasjonen. Jeg vil tro trafikken kommer i gang igjen, men det er vanskelig å si hvor lenge det vil vare, sier hun.