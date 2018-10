Norsk statsborger siktet for attentatforsøk i Danmark

Mannen skal være tilknyttet iransk etterretning og ha iranske røtter, ifølge danskenes sikkerhetstjeneste Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Han er siktet for å ha vært med på planlegging av et attentat mot en leder av den iranske gruppen ASMLA, som kjemper for at Khuzestan-provinsen i Iran blir en selvstendig, arabisk stat.

PST-sjef Benedicte Bjørnland bekrefter at de har bistått danske myndigheter. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

PST-sjef Benedicte Bjørndal bekrefter overfor NRK at mannen som er arrestert i Danmark, er en norsk statsborger med iransk bakgrunn. Hun ønsker ikke å kommentere hvor lenge mannen har vært i Norge.

PST kan imidlertid bekrefte at de har bistått Politiets etterretningstjeneste i Danmark.

– Vi har inntrykk av at de har vært fornøyd med vår bistand. Mer kan jeg ikke utdype, sier Bjørndal. Hun ønsker ikke å kommentere i hvilket omfang eller hvor lenge PST har bistått danske myndigheter i saken.

Personen ble pågrepet i Sverige. Det bekrefter Säkerhetspolisen (Säpo) til Danmarks Radio.

– Vi har etter begjæring fra PET pågrepet en mann i Göteborg, som er varetektsfengslet, sier pressesjef i Säpo, Karl Melin.

– Pågripelsen er et resultat av et intenst samarbeid mellom sikkerhetstjenestene i Norge, Danmark og Sverige.

Melin ville ikke svare på hvorfor den norske statsborgeren var i Göteborg eller om han er bosatt i Sverige.

Finn Borch Andersen, sjef for PET holder pressekonferanse i København tirsdag den 30. oktober 2018. En norskiraner er pågrepet for å ha drevet etterretning for Iran.

– Iransk attentatforsøk

Fredag den 28. september gjennomførte politiet i Danmark en omfattende aksjon der flere knutepunkter som motorveier og broer ble stengt.

Politiaksjonen var på grunn av at PET fryktet angrep mot enkeltpersoner etter at de i lengre tid hadde etterforsket en sak om konkrete trusler mot disse.

Den 28. september mente etterretningstjenesten at truslene var nær ved å bli virkelighet etter at en sort Volvo ble observert i nærheten av attentatmålet.

Det visste seg at mannen i Volvoen ikke hadde noe med saken å gjøre, men PET opplyser i dag at aksjonen var en del av en sak der iransk etterretning forsøkte å gjennomføre attentat på dansk jord.

– Det kan vi ikke akseptere, sier PET-sjef Finn Borch Andersen på en pressekonferanse tirsdag, ifølge danske BT.dk.

Utbrytergruppe

Han opplyser videre at informasjonen om det iranske attentatet ikke har kommet fra den varetektsfengslede norske statsborgeren, men «på bakgrunn av grundig etterretning».

Truslene var rettet mot en to eksiliranere i Ringsted i Danmark som er en del av en gruppe ønsker at en del av Iran skal løsrive seg og bli en selvstendig arabisk stat.

Gruppen heter ASMLA, og står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz. De ble kjent etter terrorangrepet mot en militærparade i den iranske byen Ahvaz den 22. september, der 29 personer ble drept.

Selve gruppen etterforskes også ifølge PET-sjefen for å ha hyllet terrorangrepet i Iran.

– Det er viktig å nevne at vi selvsagt også er oppmerksomme på at medlemmer av ASMLA kan ha brutt loven ved å hylle angrepet i Iran den 22. september, sier han.

Her viser en iransk TV-nettside øyeblikket paraden blir angrepet. Kilde: AP

Nekter straffskyld

PET-sjefen sier det dreier seg om en spesiell og meget alvorlig sak.

– Etter aksjonen den 28. september gikk vi ut og sa at vi i lengre tid har arbeidet med en sak med konkrete trusler mot enkeltpersoner. Denne saken har ført til at vi har pågrepet en norsk statsborger, sier Borch Andersen.

Den norske statsborgeren er nå siktet for å ha tatt del i et attentatforsøk på dansk jord. Han nekter straffskyld, ifølge PET-sjefen.

Saken mot den norske statsborgeren vil gå for lukkede dører. Det vil også bli nedlagt navneforbud.

I forbindelse med samme sak ble det også foretatt arrestasjoner i Frankrike og Belgia.

– De pågripelsene og angrepene som skjedde i Iran, styrket våre mistanker om truslene mot ASMLA, sier Borch Andersen.

To medlemmer av gruppen ble derfor satt under politibeskyttelse, og to dager før aksjonen den 28. september, ble den norske statsborgeren observert i nærheten av boligen i Ringsted.

Fortsatt etterforskning

– Det var grunn til å tro at personen hadde til hensikt å gi opplysningene videre til iransk etterretning, sier PET-sjefen.

– Det var altså denne saken vi sto midt oppe i, da en etterlyst svensk Volvo ble observert ved boligen i Ringsted.

Det viste seg altså senere at disse sakene ikke var relaterte til hverandre. PET-sjefen opplyser videre om at selv om en person nå er pågrepet, så er ikke trusselen eliminert.

Det er ikke trusler mot noen andre enn de to medlemmene av ASMLA.

– Vi er fremdeles i gang med en omfattende etterforskning. Det er viktig at vi sender et utvetydig budskap til iranske myndigheter om at vi har kjennskap til hva de driver med, og at vi ikke aksepterer det, sier Borch Andersen.

Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen er ikke fornøyd med at Iran planla et attentat på dansk jord. Nå varsler han reaksjoner. Foto: Mads Claus Rasmussen / AP

Varsler reaksjoner mot Iran

Da politiet forsøkte å nærme seg personene i bilde, satte de opp farten og kjørte av sted.

– Da vurderte vi at det var meget sannsynlig at vi sto overfor et attentatforsøk mot lederen av ASMLA, sier Borch Andersen.

Den danske regjeringen vil reagere overfor Iran og snakker med europeiske partnere om ytterligere tiltak, skriver Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen på Facebook.

Utenriksministeren varsler at han vil holde en pressekonferanse klokken 18.30.

– PET vurderer at Iran har planlagt et attentat i Danmark. Fullstendig uakseptabelt, skriver den danske utenriksministeren.

Det kommer ikke frem av den danske utenriksministerens kommentar hvilke reaksjoner Danmark vi iverksette overfor Iran, eller hva slags «ytterligere tiltak» regjeringen snakker med europeiske partnere om.

Også justisminister i Danmark, Søren Pape Poulsen, fordømmer Iran i en skriftlig kommentar til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– I Danmark står vi sammen om vårt demokrati, vår frihet og vår trygghet. Gjennom dyktig etterretningsarbeid har PET anholdt en norsk statsborger av iransk opprinnelse. Det er PETs vurdering at iransk etterretningstjeneste har planlagt et attentat mot lederen av den iranske gruppen ASMLA. Det er snakk om en meget uvanlig og alvorlig sak. Denne saken er fullstendig uakseptabel, og det vil regjeringen gjøre helt klart overfor Iran.