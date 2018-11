Den 24. mars i år markerte den iranske ambassaden i Norge persisk nyttår. Tilstelningen ble avholdt i Oslo sentrum, i et festlokale utleid av Røde Kors. Festen ble arrangert av den iranske ambassaden i Norge.

Nowruz – eller persisk nyttår – er en viktig markering for persere og blir feiret over hele verden.

NRK kan nå fortelle at en av festdeltakerne var norskiraneren som nylig ble siktet i Danmark, for å ha planlagt et attentat mot en iransk opposisjonell i landet. Han er også siktet for å ha hjulpet en fremmed etterretningstjeneste.

Mannen, som er i 30-årene, nekter straffskyld.

Et bilde fra arrangementet viser at norskiraneren var blant de festkledde gjestene. NRK har vist bildet til flere kilder. De forteller uavhengig av hverandre at det er den siktede norskiraneren som er avbildet.

Bildet er tatt av en ansatt ved den iranske ambassaden i Norge. Fotografiet er tidligere publisert på iranske nettsteder, blant annet på en myndighetskontrollert nyhetsside.

Norskiraneren, som danske myndigheter mener har jobbet på oppdrag for iransk etterretning, sitter på første rad under tilstelningen.

NRK kjenner ikke bakgrunnen for at norskiraneren deltok på arrangementet.

Den siktedes advokat visste ikke om bildet da NRK møtte ham i København.

– Jeg vet ikke noe om hvorfor han var på arrangementet. Jeg blir glad hvis fotografiet blir gitt til politiet hvis det har betydning for etterforskningen, sier norskiranerens forsvarer, advokat Allan Lund Christensen, til NRK.

Sandberg var også til stede

Bildet viser at flere prominente personer satt på første rad, blant annet den iranske ambassadøren til Norge, Mohammad Hassan Habibollah Zadeh. Det samme gjorde daværende fiskeriminister og fungerende justisminister Per Sandberg (Frp). Ved siden av Sandberg satt Bahareh Letnes – som ifølge deres felles bok – tok med seg Sandberg på festen.

Per Sandberg gikk i august av som statsråd etter bråket rundt hans iranferie.

NRK har spurt Per Sandberg og Bahareh Letnes om hva de syntes om at den siktede var til stede på festen.

– Vi er blitt kjent med at personen var til stede, sammen med mange andre, og vi er nå kjent med hvem personen er, skriver Per Sandberg i en SMS til NRK.

– Vi sjekker også hvorvidt det har vært andre møtepunkter. Vi har formidlet dette gjennom de riktige kanaler. Utover det har vi ingen kommentar, skriver Sandberg.

Per Sandberg gikk av som statsråd i august etter bråket rundt hans ferie i Iran sammen med Bahareh Letnes. Foto: Per Sandberg / privat

Sandberg fikk i etterkant av festen sterk kritikk for at han deltok. Partifellene Christian Tybring-Gjedde og Mazyar Keshvari kalte deltagelsen «uheldig» og «unødvendig». Sandberg fikk også kritikk for at han deltok på feiringen av Irans nasjonaldag og fordi han tok med jobbtelefonen til en feriereise i Iran i juli. I august gikk Sandberg av som statsråd og nestleder i Frp.

NRK har prøvd å få en kommentar fra den iranske ambassaden i Oslo, uten å få noe svar.

I dag ble den norskiranske mannen varetektsfengslet i fire nye uker.

Til NRK forteller mannens forsvarer Allan Lund Christensen at den siktede gjerne skulle hatt mulighet til å fortelle sin side av saken. Ettersom retten har bestemt at saken skal gå for lukkede dører, kan han ikke det.

– Det sjenerer han veldig, å sitte i en situasjon hvor han ikke får komme til orde, og ikke får la andre vite hva han selv mener om saken, sier Christensen til NRK.