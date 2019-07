– Jeg tenker at omfanget er så stort og at det er en så stor profesjonalitet rundt det her, at straffenivået på tre år kanskje er litt lavt, sier politiadvokat Christian Hatlo.

Overgrepsmaterialet Hatlo omtaler er det nylig beslaglagt av politiet i Oslo som går for å være det største beslaget av overgrepsmateriale i Norgeshistorien.

Så langt er ti personer mistenkt i saken av politiet, men foreløpig er kun tre er siktet for oppbevaring av overgrepsmateriale.

Én mann fra Rogaland er også siktet for gjentatte overgrep mot gutter under 14 år. Han erkjenner imidlertid kun overgrep mot én av de fornærmede.

Hatlo sier at saken er den mest omfangsrike han har vært med på.

– Det er ekstremt stort, det er et stort samfunnsproblem.

– Strafferammen for oppbevaring er tre år. Som denne saken viser, er det kanskje grunn til å stille spørsmål ved om denne rammen er for lav, fortsetter Hatlo.

Ikke lav strafferamme

Forsvarsadvokat Gunhild Lærum er uenig i at strafferammen på tre år er for lav for de siktede i saken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Forsvarsadvokat Gunhild Lærum har ingen tro på å øke strafferammene.

– Det er ingen tvil om at dette er en aktivitet man må komme til livs, men jeg har ingen tro på at høyere strafferammer har den virkningen.

Lærum betviler at høyere strafferammer er egnet til å avskrekke de som laster ned eller deler overgrepsmateriale på nettet.

– De som holder på med dette her tenker ikke over om de får 1 eller 6 år.

Lærum slår snarere fast at man må forebygge og øke barns bevissthet rundt risiko på nett.

– Nettovergrep er som en flodbølge inn over vårt land. Det forebygging som gjelder. De som er på nettet må vite hvor risikabelt det kan være.

Gjør stor skade

Psykologspesialist Pål Grøndahl mener de som laster ned overgrepsbilder deltar på et marked som nødvendigvis avler flere overgrep. Foto: NRK

– For at noen skal kunne laste ned og oppbevare overgrepsmaterialet, så må jo noen ha produsert det, slår psykologspesialist Pål Grøndahl fast.

Grøndahl mener de som laster ned overgrepsmateriale tar del i et marked hvor etterspørselen etter overgrepsmateriale nødvendigvis leder til mer overgrep.

Resultatet er alvorlige traumer påført barn.

– De skadene som kan oppstå ved langvarige seksuelle overgrep mot barn kan være ganske massive. Ikke alle kommer seg helt, sier Grøndahl.

