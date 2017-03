Paven trenger flere prester: Vurderer å lempe på sølibat-krav

Det kommer ikke på tale å åpne opp for frivillig sølibat for katolske prester, men paven sier i et intervju med den tyske avisen Die Zeit at han vurderer å ordinere eldre, gifte menn som lever i områder med prestemangel.

Reformvennlige krefter i den katolske kirke har lenge tatt til orde for å ordinere «viri probati», latinsk for menn som beviselig har «god karakter». Slike menn har en tendens til å være eldre, og de er også ofte gift og har voksne barn.

– Vi må tenke over om viri probati er en mulighet. Vi må i så fall også bestemme oss for hvilke oppgaver de kan settes til, for eksempel i isolerte områder, sier paven i intervjuet.

– Frivillig sølibat bli ofte diskutert i denne sammenheng, særlig i områder med prestemangel. Men frivillig sølibat er ikke løsningen, understreker pave Frans.

Ba om at sølibatet ble opphevet

Den katolske kirke mener sølibatet er en dyd, som gjør at prester kan vie sitt liv til Gud.

I 2014 ble det oppstyr da 24 italienske kvinner, som alle hevdet å ha hatt et forhold til katolske prester, bønnfalt pave Frans om å oppheve sølibatet.

Bare i Italia hadde 6000 katolske prester sagt fra seg prestegjerningen for å kunne gifte seg i 2014. Landet har vel 33.000 tjenestegjørende prester.

Den katolske kirke har i århundrer slitt med de praktiske sidene av påbudet for sølibat for geistlige.

Mener overgrep kunne vært unngått

Hemmelige og ikke fullt så hemmelige kjærlighetsforhold og barn født utenfor ekteskap har vært resultatet av prester som ikke har maktet å overholde kravet om seksuell avholdenhet.

De siste to tiårene har i tillegg omfattende overgrepssaker rystet verdens mektigste kirkesamfunn. Kritikere hevder overgrepene kunne vært unngått hvis prestene kunne fått leve et mer normalt liv.

Mange håpet at pave Frans ville signalisere en endring av sølibatpåbudet, slik han har signalisert endringer på andre områder av kirkens virke.