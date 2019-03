Norske charterturister rammet av Max 8-trøbbel

En rekke flyselskaper har innført et midlertidig forbud mot Boeing 737 MAX 8, som er samme flytype som styrtet i Etiopia søndag.

Charterselskapet TUI har 15 slike fly i sin flybase, og har besluttet å sette samtlige på bakken inntil videre.

– For vår del er fire avganger berørt, det vil si fire fulle charterfly som til sammen utgjør rundt 800 reisende. Noen av dem skal ikke reise før neste uke, sier kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren.

Hun forteller at de nå jobber på spreng for å løse floka.

– Vi er optimistiske på at vi skal finne en løsning, og at det blir snakk om et flybytte for våre kunder.

Piloter meldte om problemer med to amerikanske 737 MAX 8-fly

Frank Tore Arnesen er blant turistene som skulle ha reist hjem fra Madeira i går. Foto: NRK

Får ikke reise hjem

Etter planen skulle 59 av selskapets charterturister reist hjem fra ferieøya Madeira i går. De skulle returnert til Norge på et fly selskapet deler med flyoperatøren Norwegian.

– Disse har fortsatt ikke fått avgangstid. Vi holder alle som er berørt fortløpende orientert, sa Aspengren.

Frank Tore Arnesen er blant turistene som skulle ha reist hjem fra Madeira i går.

– Vi satt i flyet, da kapteinen sa at flyet var satt på bakken og at alle måtte ut, sier han.

I etterkant ble det en del venting på flyplassen. Det var lite informasjon. Norwegian pekte på TUI, som henviste til Norwegian, sier han.

Dette er flytypen europeiske myndigheter nå har besluttet at ikke får fly i europeisk luftrom. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Har fått en ny avgang

Det aktuelle flyet fraktet både TUI og -Norwegian-passasjerer. Etter hvert ble de hentet av en buss og fraktet til et hotell hvor de fikk servert mat.

– Det ble bedre informasjon etter hvert som kom fra TU, sier han.

Ved 11-tiden i dag kom meldingen om at turistene på Madeira har fått en ny avgang klokken 17 i kveld.

Verken charterselskapene Apollo eller Ving har Boeing 737 MAX 8-fly i sin base.

Kjos ber om unnskyldning

19 Norwegian-avganger i, til og fra Norge er innstilt onsdag etter at Boeing 737 MAX 8-flyene er satt på bakken. 18 av Norwegians 163 fly er Boeing 737 MAX 8. Det er den samme flytypen som er satt på bakken i store deler av verden etter ulykken som kostet 157 mennesker livet i Etiopia søndag.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos ber kundene om unnskyldning i en ny video som er lagt ut på Facebook-siden til flyselskapet onsdag formiddag.

– Først og fremst vil jeg si beklager til de kundene som blir berørt av at vi har satt alle våre Max-fly på bakken inntil videre. Nå er vår førsteprioritet å ivareta våre kunder på best mulig måte, sier han.

Kjos fremholder at Norwegian-medarbeidere har jobbet på spreng hele natten for å finne løsninger for passasjerene som er blitt berørt.

– Takket være det vil alle våre passasjerer bli ivaretatt, enten ved at flyvninger blir slått sammen, flyflåten omdisponert eller at passasjerene blir booket om til andre avganger, sier han.

19 Norwegian-avganger i, til og fra Norge er innstilt onsdag etter at Boeing 737 MAX 8-flyene er satt på bakken. Norwegian-sjef Bjørn Kjos ber om unnskyldning. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Den regningen får Boeing ta

Kjos understreker også at det er en svært liten del av operasjonen til Norwegian som påvirkes.

– Av antall seter vi flyr i Norwegian, så er det faktisk bare en prosent. Denne situasjonen er helt utenfor vår kontroll. Vi håper og forventer at det vil løse seg i løpet av relativt kort tid, sier han.

Norwegian-sjefen sier at det nå er opp til myndighetene å avgjøre når flyene er på vingene igjen. Norwegian følger utviklingen i saken og opplyser at de har tett dialog med luftfartsmyndighetene og flyprodusenten Boeing og følger deres anbefalinger.

– Det er mange som lurer på hvordan dette påvirker Norwegians finansielle situasjon. Det er helt nye fly, og det er ikke vi som har produsert dem. Den regningen får de som har produsert flyene ta, legger han til.

Noen hundre passasjerer rammet

Kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss sier til NRK at hun ikke kan komme med konkrete tall på hvor mange av deres passasjerer som er rammet, men at det til sammen gjelder noen hundre.

–Har dere fått mye pågang fra frustrerte kunder i dag?

– Det har jeg ikke mulighet til å kommentere

–Har dere fått kompensasjonskrav fra passasjerer som er rammet?

–Det kan jeg ikke kommentere

–Hvor lang tid i forveien får folk beskjed om at reisen deres blir innstilt?

– Det varierer. Alle våre kollegaer jobber på spreng for å kontakte folk så fort som mulig å finne de beste løsningene.

Passasjerer som er berørt, blir kontaktet direkte via SMS, skriver Norwegian på sine nettsider.