– Alle forbrukere burde lese før de trykker ja til noe, men det gjør de færreste av oss. Blant annet fordi vilkårene er for lange, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

De færreste av oss leser gjennom hele avtalen når vi laster ned en ny app. I en test fra Forbrukerrådet tok det 32 timer å lese gjennom vilkårene for 33 apper.

Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet. Foto: Kristine Sterud / NRK

Nå lanserer Forbrukertilsynet en veileder, som skal føre til enklere brukervilkår.

– Vi har laget en veiledning for virksomheter og kanskje spesielt gründere som utvikler digitale tjenester og digitale dingser som er koblet til internett. De handler om hvordan de skal utforme avtalevilkårene sine, slik at de er i tråd med markedsføringsloven, sier Haugseth.

Gode vilkår gir god brukervennlighet

Andreas Beining er daglig leder i Beining & Bogen, som designer og utvikler apper.

Han sier det er viktig at brukeren må vite hvorfor de skal trykke ja når telefonen ber om diverse tilganger.

– For eksempel tilgang på adresseboken eller lokasjonen din. Når Yr vil vite hvor du er, så forstår man at det er for å kunne gi deg værvarselet for der du er. Så det er viktig å vite sammenhengen og grunnen til hva man sier ja til, sier han.

Andreas Beining er daglig leder i et selskap som utvikler apper. Foto: Kristine Sterud / NRK

– Det er en del av brukervennligheten at brukervilkårene skal være bra.

Han sier norske selskaper ikke er verstingene når det kommer til unødvendige vilkår, men han tror veilederen likevel vil gjøre det lettere for alle involverte parter.

– Nå har jeg som utvikler og designer noe mer håndfast å komme med ovenfor en kunde.

Nye regler i mai

Han tror det blir enda mer fokus på gode forklaringer i vilkårene fremover.

I mai i år trer nye EU-regler for brukervilkår i kraft, som blant annet sier at alle virksomheter som behandler personopplysninger skal ha en forståelig personvernerklæring.

Blant annet Facebook, Google + og Twitter meldte allerede tidligere i år at de gjør endringer i sine vilkår. Tinder gjorde en endring i fjor etter de fikk kritikk.

Eksempler på dårlige vilkår kan være at man er låst til en tjeneste uten mulighet for å bytte, at man ikke kan bruke et produkt uten å være tilknyttet en spesiell leverandør, eller at appen får tilgang til andre deler av telefonen din eller får eierskap over innholdet du har i appen.

Fra fjorten til en side

Forbrukertilsynet fører tilsyn med bruker- og avtalevilkår, og kan slå ned på de som er urimelige eller ikke følger norsk lov.

I høst fikk de blant annet inn klager på overvåking av barn via GPS-klokker.

– En av de produsentene har nå endret vilkårene sine. De kortet dem ned fra 14 sider på engelsk, til en side på norsk. Da sier det seg selv at det er enklere for kjøperen å forstå hva de begir seg ut på og hva de kan forvente, sier Haugseth.