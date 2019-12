Over hundre dør årlig av feilbehandling: Jarl og Ragnhild var to av dem

Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Helge Garåsen skriver:

Dette er en svært tragisk hendelse. Dog er den svært illustrerende for behovet for tverrfaglig kompetanse på alle enheter i kommunehelsetjenesten. Bred kompetanse er nødvendig for å forhindre at slike alvorlige sykdomstilstander kan utvikle seg før tiltak iverksettes. Vi har over flere år hatt en utvikling hvor flere og flere brukere med store somatiske, psykiske og mentale utfordringer skal i varetas i kommunene. Den enkeltes individuelle behov varierer betydelig. Som en konsekvens av denne hendelsen og den generelle utviklingen, har vi derfor i Trondheim innført et krav til at hver enkelt enhet skal ha en egen kompetanseplan for å sikre best mulig faglig kompetanse i forhold til brukernes kartlagte behov.

Spesielt på natt er det utfordrende å ha bred nok kompetanse på alle enheter. Når det gjelder denne konkrete hendelsen om alarmen kl 0400 om natten uten en faglig vurdering av helsetilstanden, bruker vi slike ting som eksempler i vår interne opplæring og til å lage bedre prosedyrer for å sikre at det tilkalles bistand, for eksempel legevakt, når ansatte er usikre på en brukers helsetilstand eller opplever at situasjon er alvorlig.