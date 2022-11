Kritikken har haglet etter at Skahjem på direktesendt TV snakket om brannbomber, fyrstikker og sabotasje mot Equinor.

– Jeg står for alt jeg sa. For hver klimakatastrofe, øker sjansen for vold i klimakampen, sier han til NRK fredag.

Blant de mest kritiske er Bellona-stifter og miljøaktivist Frederic Hauge.

– Jeg er sjokkert. Det å ikke sette grense ved vold er alvorlig og uakseptabelt, sa Hauge.

Frederic Hauge har blitt arrestert og bøtelagt etter en rekke klimaaksjoner, men han reagerer sterkt på at Skahjem tar til orde for bruk av vold. Foto: Ole Dalen / NRK

– Veldig ubehagelig opplevelse

Nå sier Skahjem at han reagerte sterkt på måten Hauge oppførte seg underveis og etter Debatten på NRK.

– Det var en veldig ubehagelig opplevelse. Særlig måten han oppførte seg etter at vi gikk ut av studio.

24-åringen sier han følte Hauge prøvde å gjøre ham ukomfortabel, også fordi den langt mer erfarne miljøaktivisten flere ganger avbrøt ham og snakket over ham under debatten.

Hauge kom blant annet med flere kraftige irettesettelser.

– Jeg er ikke spesielt scenevant, og jeg er en liten spe fyr. I møte med han, er jeg ingen match.

Frederic Hauge fnyser av påstanden.

– Et patetisk forsøk på å skaffe seg sympati. Det får være måte på å gjøre seg til stakkar. sier han og fortsetter:

– Hvis man ikke tåler det, bør man ikke begynne å snakke om vold.

Bellona-stifter Frederic Hauge ble sjokkert over Joachim Skahjem sine uttalelser om å bruke vold i klimakampen. Du trenger javascript for å se video. Bellona-stifter Frederic Hauge ble sjokkert over Joachim Skahjem sine uttalelser om å bruke vold i klimakampen.

Flere tar avstand

Skahjem har vært frontmann for flere klimaaksjoner med Stopp Oljeletinga.

Nylig kastet han maling på Monolitten i Vigelandsparken.

Nå tar kampanjen avstand fra Skahjem.

– Vi er en ikkevoldelig organisasjon. Det skal ikke være noe som helst sjanse for at mennesker kan bli skadet, sier talsperson Fridtjof Klareng Dale.

Fredag 18. november ble Monolitten tilgriset av Joachim Skahjem og andre klimaaktivister. Han sier aksjonene i fremtiden kan bli mer voldelige. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Flere miljøorganisasjoner kaster seg på kritikken av Skahjem.

– Vold er alltid totalt uakseptabelt, sier Frode Pleym i Greenpeace.

Natur og Ungdom sier sivil ulydighet er et viktig virkemiddel i demokratiet, men:

– Et voldelig virkemiddel er det viktig at man tar avstand fra i miljøbevegelsen, sier leder Gina Gylver.

Aksjonist Joachim Skahjem limte seg fast til veggen under oljemessa i Stavanger i år. Han sier han utløste en brannalarm på området. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Folk har takket meg

Skahjem understreker at han selv ikke synes det er greit med angrep på mennesker, men blant annet på installasjoner.

– Vold mot mennesker støtter jeg ikke på noen måte, men jeg tror det er dit vi er på vei, sier Skahjem.

Han sier han har fått mange reaksjoner det siste døgnet.

– Jeg har fått utrolig mye mer støtte enn jeg hadde forventet. Folk har takket meg for å starte debatten, det er det de først og fremst har gitt støtte for, sier han.

Snorre Valen, ansvarlig redaktør i Trønderdebatt, sier en hel generasjon ungdommer nå vokser opp med et nytt forhold til klimapolitikken.

– Alle viktige og alvorlige saker som folk engasjerer seg veldig i, har potensial i seg til å kunne brukes til andre formål enn det demokratiske fellesskapet er enige om, sier han.

Han får støtte av Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva:

– Det er krevende å møte disse bekymringene. Vi har ikke så mye annet å tilby dem enn å forklare dem at de er på ville veier.