– Det jeg definitivt ikke kan utelukke er at vold vil skje, og det tror jeg kommer til å skje, sa klimaaktivist Joachim Skahjem til sine meningsfellers store sjokk på Debatten på NRK i går kveld.

Politiets sikkerhetstjeneste har likevel ikke endret trusselvurderingen av miljøbevegelsen i Norge siden i går. Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver i PST Eirik Veum overfor NRK.

– Man kan bli så kreativ man vil. Om man bruker molotovcocktail eller fyrstikk er jeg ikke opptatt av. Poenget er at Equinor driver med massedrap støttet av staten, det må folk få kjempe mot, sa Skahjem torsdag kveld.

PST tror aktivistene vil holde seg til mindre lovbrudd som skadeverk og ordensforstyrrelser.

– Jeg tror vurderingen de har for 2022 er riktig. Men jeg tror ikke den vil være riktig i altfor mange år fremover, sier Skahjem til NRK fredag.

Han sier PST bør ta risikoen for «sosial uro» mer på alvor enn de gjør nå, når de lager en trusselvurdering knyttet til klimakampen for de neste årene.

– Men PST må gjerne tro at det ikke skjer, sier han.

Joachim Skahjem limte seg fast til veggen på Oljekonferansen i Stavanger 2022. Foto: Josef Benoni Ness Tveit

Skahjem ser ikke ut til å ha hatt mye støtte i egen organisasjon.

Fredag ettermiddag ble det klart at han forlater Stopp Oljeletinga.

– Det var en gjensidig avgjørelse. Det vi begge syntes ga mest mening når vi har en uenighet om hvilke metoder som bør benyttes i klimakampen, sier han til NRK. TV 2 omtalte dette først.

Vurderer fortsatt bevegelsen som primært ikkevoldelig

PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken skrev i en e-post til NRK i forkant av Debatten at de vurderte miljøbevegelsen som primært ikkevoldelig:

Kommunikasjonsdirektør i PST Trond Hugubakken tror ikke Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Aktivister knyttet til klima, miljø- og naturvernsaker primært vil benytte seg av ikkevoldelige metoder for å fremme sine synspunkter, men enkelte vil benytte seg av ulovlige virkemidler som skadeverk og ordensforstyrrelser. Vi vurderer det som svært lite sannsynlig at aktivister knyttet til klima, miljø- og naturvern vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge det neste året.»

Denne vurdering er ikke endret siden Skahjem kom med uttalelsene sine i Debatten i går, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK fredag ettermiddag.

Han sier PST ikke kan kommentere vurderingen de gjør av Joachim Skahjem som enkeltindivid.

Bellona-stifter Frederic Hauge ble sjokkert over Joachim Skahjem sine uttalelser om å bruke vold i klimakampen. Du trenger javascript for å se video. Bellona-stifter Frederic Hauge ble sjokkert over Joachim Skahjem sine uttalelser om å bruke vold i klimakampen.

Peker på potensial for radikalisering

Allikevel tror PST at det er et potensial for radikalisering i bevegelsen:

«Klima, miljø- og naturvernsaker saker kan imidlertid for enkelte oppleves som eksistensielle trusler som det haster med å finne løsninger på. Tematikken har derfor et potensial til å radikalisere enkeltpersoner.»

Sikkerhetstjenesten følger med på de forskjellige synene på virkemiddelbruk, ifølge Hugubakken.

«Disse spørsmålene engasjerer mange både i Norge og internasjonalt. Vi ser at spørsmålene opptar personer både med og uten en ideologisk forankring. Oppslutningen og engasjementet kan derfor favne bredt, og det vil være svært ulike syn på virkemiddelbruk.»

– Man skal ta det på høyeste alvor

Leder for Ekstremismekommisjonen, Cathrine Thorleifsson, sier hun synes Skahjems uttalelser i Debatten er farlige og skremmende.

Leder for den nye ekstremismekommisjonen Cathrine Thorleifsson. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Dette viser at det kan foregå radikalisering av klima- og miljøbevegelsen, kommenterer Thorleifsson.

Hun sier denne radikaliseringen foregår på ytterkanten av bevegelsen.

– Den store majoriteten av klimabevegelsen er ikkevoldelig. Samtidig kan man få enkeltindivider eller grupper på randsonen av denne bevegelsen som radikaliserer seg mot voldelig ekstremisme.

Samtidig tror Thorleifsson, som PST, at det fremdeles ikke er noen høy risiko for at det kommer voldelig ekstremisme fra disse miljøene.

– Men man skal ta det på høyeste alvor at man har en aktivist som på direktesendt TV oppfordrer til bruk av molotovcocktail. Det er ekstremt i seg selv.