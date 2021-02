542 koronasmittet i Norge siste døgn – ny smitterekord i Oslo

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Antall smittede siste døgn er 14 flere enn dagen før og 112 flere enn gjennomsnittet den siste uken, som er på 133 smittede per dag.

Samme dag forrige uke ble det registrert 99 smittetilfeller.

Nasjonalt er det registret 542 nye koronasmittede det siste døgnet. Nær halvparten av tilfellene ble påvist i hovedstaden.

Varsler strengere tiltak i Oslo

Fredag sa helsebyråd Robert Steen til Dagbladet at Oslo kommune ser behov for å gjøre innstramminger i smitteverntiltakene.

Byrådsleder Raymond Johansen bekrefter innstrammingene til Avisa Oslo. Ifølge avisen blir de nye tiltakene presentert på en pressekonferanse søndag.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa til NRK fredag at utviklingen ikke er overraskende. Grunnen er muterte virusvarianter som sprer seg lettere, blir stadig mer dominerende.

– De er mere smittsomme. Det gjør at hver enkelt som blir smittet smitter flere og det er vanskeligere å ta ned utbruddene, sa Guldvog fredag kveld.

Helsebyråd Robert Steen og byrådsleder Raymond Johansen varsler strengere tiltak i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

2457 smittet denne uka

På landsbasis ble de registrert til sammen 2457 nye smittetilfeller i Norge de siste sju dagene.

Ved midnatt natt til lørdag er det i alt registrert 70.564 koronasmittede personer her i landet siden utbruddet startet for ett år siden. Det viser foreløpige tall fra FHI.

93 koronapasienter var fredag innlagt på sykehus. Det er én mer enn dagen før.

Mest smitte i Stovner bydel

I Oslo har Stovner bydel har det høyeste smittetrykket. Der er det nå 420 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Alna bydel har andreplassen med 393 og Grorud er på tredjeplass med 360 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i Ullern og Nordre Aker med 130 og 131 smittede per 100.000.