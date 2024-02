Opplysninger til NRK: Skuddofferet i Moss bisto «Den kurdiske reven» under flukten til Iran

Den beryktede gjenglederen skal ha krysset grensen inn til Iran den 6. oktober i fjor.

Den 28. november skal det som var én av medhjelperne hans ha blitt skutt på åpen gate i Norge.

NRK har snakket med personer i Norge og Sverige som knytter de to sammen.

Politiet ønsker ikke å kommentere opplysningene, men sier at bevegelsene til mannen er en del av etterforskningen.

– Vi har undersøkt en del rundt dette, men det er litt for tidlig for oss å si noe konkret om det akkurat nå, sier politiadvokat Christian Finnanger i Øst politidistrikt til NRK.

Det har ikke vært mulig å avhøre skuddofferet. Den svenske mannen i 30-årene ligger fortsatt alvorlig skadet på sykehus etter å ha blitt truffet av flere skudd.

Mannens bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere opplysningene.

Hjalp «Reven» å ligge lavt

Mannen, som går under navnet «Den kurdiske reven» er en sentral figur i den voldelige gjengkrigen som har rystet Sverige.

Som lederen av det beryktede Foxtrot-nettverket, har Rawa Majid (37) vært jaktet av både Interpol og rivaler fra den kriminelle underverdenen.

I flere år bodde og styrte han den kriminelle virksomheten sin fra Tyrkia, men i oktober i fjor skal «Reven» ha flyktet til Iran.

Etter det NRK får opplyst, skal svensken som ble skutt i Moss ha bistått Foxtrot-lederen under flukten til den iranske grensen.

Ifølge den svenske krimjournalisten og forfatteren Diamant Salihu skal skuddofferet ha møtt Rawa Majid i byen Diyarbakir øst i Tyrkia.

Han har kilder innad i Foxtrot-nettverket som sitter på de samme opplysningene som NRK.

– De opplysningene jeg har fått etter at denne personen ble skutt i Norge, er at han direkte hadde vært involvert i å hjelpe Rava Majid under flukten fra Tyrkia til Iran i løpet av høsten 2023. Og dette er opplysninger som ble gitt til meg av to helt uavhengige kilder i Foxtrot-miljøet, sier Salihu til NRK.

Ifølge SVT skal Majid ha blitt pågrepet på en grenseovergang til Iran den 6. oktober i år.

Disse opplysningene har aldri blitt bekreftet offisielt.

Ingen vet med sikkerhet hvor den svenske gjenglederen befinner seg nå.

Rawa Majid, kalt den kurdiske reven, er en av Sveriges mest ettersøkte gjengledere. Nettverket hans kobles til flere drap og eksplosjoner i Sverige den siste tiden. Hvem er han og hvordan jobber han? Du trenger javascript for å se video. Rawa Majid, kalt den kurdiske reven, er en av Sveriges mest ettersøkte gjengledere. Nettverket hans kobles til flere drap og eksplosjoner i Sverige den siste tiden. Hvem er han og hvordan jobber han?

Etterforsker i Sverige

Allerede innledningsvis i etterforskningen ble drapsforsøket knyttet til kriminelle, utenlandske nettverk.

Etterforskere fra Øst politidistrikt er nå i Stockholm, hvor det har blitt opprettet et såkalt Joint Investigation Team (JIT).

De norske etterforskerne har også vært i andre svenske byer i forbindelse med etterforskingen. Målet er å avdekke hvem som bestilte skytingen på åpen gate – og hvorfor.

– Det ser vi på nå. Det er tydelige indikasjoner på at det kan være en bestilling, sier Finnanger.

Tre menn ble pågrepet i Sverige og utlevert til Norge, siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette etter skytingen den 28. november.

Politiet utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser.

– Det kan være aktuelt med flere pågripelser, gitt at vi etterforsker bakmannsapparater og lykkes med det. Men per nå er det ikke noen som står på trappene, sier Finnanger.

Alle nekter straffskyld

To av mennene som politiet har pågrepet i saken sitter varetektsfengslet, mens en tredje er løslatt.

Advokat Vidar Lind Iversen forsvarer en 20 år gammel svensk statsborger.

Advokat Vidar Lind Iversen Foto: Truls Alnes Antonsen / Truls Alnes Antonsen / NRK

– Han ga et avhør etter at han kom til landet. Bortsett fra det har han ikke forklart seg. Det vil heller ikke bli aktuelt med noen nye avhør fremover nå. Han er ikke kjenner straffskyld, sier forsvareren.

Advokat Marius Dietrichson forsvarer én av de siktede mennene som sitter varetektsfengslet.

Klienten hans er en 24 år gammel syrisk statsborger som bor i Sverige.

– Han har foreløpig valgt å ikke samarbeide med politiet. Han nekter straffskyld, sier Dietrichson til NRK.

Den tredje siktede (19) er løslatt fra varetekt og er tilbake i Sverige. Politiet mener han ikke var i Norge under selve drapsforsøket.

– Han nekter enhver befatning med saken, sier forsvarer Sille Heidar til NRK.

Kameraet som fanget opp det som skal være lyden av skuddene er plassert på et loft i et hus rundt 500 meter i luftlinje fra Mossehallen Du trenger javascript for å se video. Kameraet som fanget opp det som skal være lyden av skuddene er plassert på et loft i et hus rundt 500 meter i luftlinje fra Mossehallen