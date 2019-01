Omstridt nettside vant i dragkamp mot legene

For 14 måneder siden var det et legeopprør der over 1000 leger søkte om å få reservere seg mot å bli vurdert av sine pasienter på Legelisten.no.

Nektet å gi seg

Datatilsynet bestemte i november 2017 at legene får reservere seg, men Legelisten.no nektet å gi seg og klaget på vedtaket.

Nå er saken avgjort til fordel for Legelisten.no i Personvernnemnda, som er klageorgan for vedtak i Datatilsynet.

Nemnda konkluderer med at hensynet til informasjonsfrihet veier tyngre enn personvernulempene.

Legelisten.no er et nettsted der man kan gi vurderinger om fastleger, tannleger, gynekologer, kiropraktorer og annet helsepersonell.

Datatilsynet har mottatt mange klager og henvendelser fra helsepersonell som ønsket å reservere seg fra slik vurdering.

Disse pekte blant annet på at faglig riktige, men upopulære avgjørelser kunne føre til negativ omtale, og at omtalen kunne gå ut over familiemedlemmer og sosiale relasjoner.

– Meget skuffet

Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, er skuffet over vedtaket.

Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen, sier legene har en viktig portvaktfunksjon, og ofte må ta upopulære avgjørelser. Foto: NRK / NRK

– Vi mener Datatilsynet gjorde en god og grundig vurdering vi var enige i. Dette nye vedtaket er vi selvsagt meget skuffet over, sier han til NRK.

Han forteller at fastlegene har opplevd det som svært belastende å ha en anonym ratingside de ikke kan forsvare seg mot.

– Mange kolleger føler seg uthengt. Legene har en viktig portvaktfunksjon og må ofte ta upopulære avgjørelser, sier han, og legger til:

– Dette betyr ikke at vi leger ikke ønsker å bli vurdert, for det gjør vi, men ikke anonymt slik Legelisten.no legger opp til. Gode og konstruktive tilbakemeldinger gjør oss bedre, sier Øren.

Han sier at de nå skal se nærmere på avgjørelsen, og hvordan de skal forholde oss til den.

– Pasientene må få si ifra

Legelisten.no hevder de hadde over tre millioner besøk på sine nettsider i 2018. De har hatt nesten 80.000 publiserte vurderinger.

Daglig leder i Legelisten.no sier han vil fortsette arbeidet med å gjøre det enklere å finne leger som passer dem. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Daglig leder i Legelisten.no, Lars Haakon Søraas, sier han er godt fornøyd med avgjørelsen.

– Nemnda deler vårt synspunkt om at leger spiller en viktig rolle i samfunnet, og offentligheten har stor interesse av hvordan de utøver denne rollen. Skal vi ha et pasientsentrert helsevesen i Norge, så må pasienter få lov til å si hva de mener om de helsetjenestene som tilbys, sier Søraas.

Han mener pasienter må ha mulighet til å kunne dele både positive og negative erfaringer om helsetilbydere de har benyttet.

– Uten en slik mulighet vil ikke retten til å fritt kunne velge den fastlegen eller tannlegen man ønsker være reell, sier Søraas, og legger til:

– Nå ser vi ser frem til å legge dette bak oss, og å fortsette arbeidet for å gjøre det enklere for pasienter å finne frem til helsepersonell som passer for dem.