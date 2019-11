Oljeministeren: – Norge skal lage olje i lang, lang tid framover

Sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA) var på besøk da Equinor i dag holdt sin høstkonferanse. Der snakket Fatih Birol om byråets nye rapport, World Energy Outlook, som viser at verdens oljeforbruk ligger an til å stige med 10 prosent og nå sin topp omkring 2040, dersom verden fortsetter i samme spor som i dag.

– Stor vekst kommer fra luftfarten, Asia har akkurat begynt å fly, petrokjemisk industri og shipping – disse er driverne bak veksten i etterspørsel etter olje, forklarte Birol til NRK etter konferansen tirsdag.

Gode nyheter for oljeministeren

Disse fremtidsutsiktene får olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg til å konstatere at det ikke finnes noen grunn til å sette en sluttdato for norsk olje.

– En dag er det tomt, det skjønner alle, men det er når vi har hentet opp all oljen og gassen. Og å si når det kommer til å skje kan jeg bare gjøre på en måte: Det kommer til være lenge, lenge, lenge, lenge, lenge, lenge, veldig lenge til.

Frp-statsråden peker på at norsk gass spiller en hovedrolle i at Storbritannia nylig hadde sin første kullfrie uke.

– Så det er slettes ingen god ide, hvis du er opptatt av å få ned utslippene, å stenge ned norsk oljeproduksjon. Verden trenger mer energi med lavere utslipp, her kan Norge levere. Oljen må opp og gassen må til Europa.

Les også: Vil kutte alle utslipp på norsk sokkel innen 2035

Tror oljen faser seg ut av seg selv

Det trengs ingen sluttdato fro norsk oljeproduksjon, fordi slutten kommer av seg selv, var budskapet til Equinor-sjef Eldar Sætre da han gjestet NRK radio i morges.

– Produksjonen vil uansett bli halvert innen 2050, selv om bransjen gjør alt den kan for å motvirke fallet, sier Sætre.

Sætre spår at produksjonen av olje fra norsk sokkel vil falle om ti år, i det oljereservoarene tømmes.

Samtidig mener han det vil være uklokt av politikerne å gjøre produksjonsfallet enda brattere, og stemmer i med oljeministeren:

– Fordi vi vet jo at norsk olje og gass er den med minst utslipp i veden. Så man må begynne i andre enden og begynne å redusere oljeproduksjonen med høyest utslipp.

Ifølge Sætre er det mest effektivt å gjøre noe med etterspørselen, noe han mener Equinor bidrar til gjennom også å satse på fornybar energi.

Konsernsjef Eldar Sætre på Johan Sverdrup-feltet. Foto: Tore Tollersrud / NRK

Skriker etter kutt

Men så langt er kun fem prosent av Equinors virksomhet viet fornybar energi. Samtidig er Equinor i ferd med å åpne helt nye områder for oljevirksomhet, som i Australbukta. Og ifølge Faktisk.no er det ikke sikkert at Norge har den reneste oljeproduksjonen i verden.

Klimastreikerne og miljøaktivistene reagerer på utspillene fra oljeministeren og Equinor-sjefen.

Mandag hadde blant annet Grønn Ungdom, Spire Oslo, Framtiden i våre hender Oslo studentlag, Extinction Rebellion Norway og Naturvernstudentene på UiO møtt opp for å kuppe et dialogmøte om klima og energi som Equinor hadde arrangert.

– Hverken Equinorsjefen eller oljeministeren ser ut til å ta oss særlig seriøst når de påstår at norsk olje er klimavennlig og skal redde vår framtid. Freiberg sier det ikke finnes noen grunn til å sette en sluttdato for norsk olje – da håper jeg at han ikke helt har glemt at vi unge skal leve på kloden lenge etter at han går av som minister, sier Aurora Kobernus, leder av Naturvernstudentene på UiO.

Forfatteren av oljeboka De beste intensjoner, Anne Karin Sæther, har hørt argumentene fra Equinor og oljedepartementet mange ganger før. Hun undrer seg over at det går an å fortsette å bruke dem med all den klimavitenskapen vi sitter på i dag.

– Steinalderen tok ikke slutt fordi vi gikk tom for stein. Også oljealderen vil ta slutt lenge før det er tomt for olje. Hvis Norge skal være et offensivt klimaland, kan vi ikke ha som strategi å være det aller siste landet som gir seg med oljeproduksjon.

Sæther ber oljeministeren huske på at verdens klimagassutslipp må i null i 2050, helst tidligere dersom vi skal holde global oppvarming under 1,5 grader.

– Gassen kan vi fjerne utslipp fra gjennom karbonfangst, men en slik løsning har vi ikke for oljen. Oljemyndighetene planlegger likevel for oljeboring til 2070, eller kanskje til og med enda lengre.