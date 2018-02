Oljefondet tjente 194.000 kroner per nordmann

2017 var et jubelår for aksjemarkedene – og et jubelår for Oljefondet.

Avkastning i fjor landet på 13,7 prosent. I kroner utgjør det totalt 1.028 milliarder kroner.

Avkastningen er den beste i kroner og øre i fondets historie. For å sette det i perspektiv:

Avkastningen er omtrent 367 ganger høyere enn den beregnede prislappen på nye Munch-museet, Lambda, i Bjørvika.

Fordelt per nordmann, tilsvarer avkastningen i 2017 over 194.000 kroner.

2017 var samtidig Oljefondets sjette år på rad med positiv avkastning.

Tallene kommer frem i årsrapporten for Statens pensjonsfond utland, som fondet formelt heter. Fondets forvalter Norges Bank Investment Management (NBIM) legger frem tallene tirsdag klokken 10.

LEGGER FREM KNALLTALL: Styreleder Øystein Olsen og oljefondsjef Yngve Slyngstad. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

En av fire kroner tjent i fjor

Fondets samlede avkastning siden oppstart har nå passert 4.000 milliarder kroner.

– En fjerdedel av denne avkastningen ble opptjent i 2017, etter et meget godt år for fondet. Det var igjen aksjeinvesteringene som gjorde det best med en avkastning på nær 20 prosent, sier Oljefondets sjef Yngve Slyngstad.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av året. Dette bidro til å øke fondets verdi med 15 milliarder målt i norske kroner.

Men at politikerne har begynt å forsyne seg av fondet, trekker den andre veien. Regjeringen tok ut 61 milliarder kroner fra fondet i fjor. Det er riktignok noe mindre enn i 2016, da fondet ble tappet for 101 milliarder kroner.

Aksjer med råest avkastning

Fondet har så pengene sine i aksjer, rentepapirer og eiendom. Dette er avkastningen i fjor:

Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på 19,4 prosent

Unoterte eiendomsinvesteringer fikk en avkastning på 7,5 prosent

Renteinvesteringene fikk en avkastning på 3,3 prosent

Oljefondet klarte også å slå det brede markedet. Den samlede avkastningen var 0,7 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

Litt mindre på bok nå

Den totale verdien av fondet steg med 978 milliarder kroner i fjor – til 8.488 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Med børsuroen i år, er imidlertid fondets verdi noe redusert siden den gang.

I skrivende stund er fondets verdi, slik det fremgår på deres hjemmeside, på 8.270 milliarder kroner.

26. april i fjor passerte fondets markedsverdi 8 000 milliarder kroner. Og i høst – den 19. september – passerte pensjonsfondet den historiske milepælen 1.000 milliarder dollar.