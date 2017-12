Norges Bank varsler raskere renteøkning

Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler at renten vil heves tidligere og raskere enn det som hittil har vært ambisjonen.

Det har gitt en umiddelbar styrking av kronen. I de første minuttene etter kunngjøringen klokken 10:00 ble både euroen, pundet og dollaren rundt ti øre billigere for nordmenn.

Den såkalte rentebanen oppjusteres altså markant – første renteheving ventes nå å komme høsten 2018.

Mest sannsynlig kommer rentehevingen – slik Norges Bank nå ser verden – i desember neste år.

Holder renten i ro foreløpig

Samtidig holder Norges Bank som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent i det korte bildet.

Beslutningen i hovedstyret var enstemmig. Renten ble sist kuttet 17. mars 2016.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Rentehevingen skyves frem nesten ett år

I forrige renteprognose fra september indikerte Norges Bank at det var størst sannsynlighet for at renten blir hevet sommeren 2019.

Men utover høsten har oljeprisen styrket seg, kronen blitt svakere, og arbeidsledigheten falt.

I NRK Dagsnytt forrige uke, argumenterte sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets dermed for at sentralbanken vil fremskynde hevingen til andre halvår 2018 – akkurat det Sentralbanken nå har gjort.

– Avhenger av boligmarkedet

SPENT PÅ BOLIGPRISENE: – Det er der hunden ligger begravet, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets til NRK.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets påpeker at oppjusteringen av rentebanen er markant.

– Hvis vi ser bort fra boligmarkedet, går det bedre enn ventet i hele økonomien. Hvis fallet i boligprisene flater ut, slik Norges Bank forutser, så kan vi få denne rentevingen neste år, sier Andreassen til NRK.

Han påpeker like fullt at det hefter betydelig usikkerhet rundt utviklingen i boligprisene.

– Det er der hunden ligger begravet fremover.

Vil øke varsomt

Prognosen for styringsrenten i Pengepolitisk rapport ligger nå på 0,5 prosent frem til høsten neste år og øker deretter gradvis.

«Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport», skriver Norges Bank nå.

Sentralbanken vedgår likevel at sikkerhet om virkningene av pengepolitikken tilsier at banken må gå varsomt frem, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten.