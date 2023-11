Offer om å se «Ingen elsker Bamsegutt»: – Som et slag i trynet

Serien handler om Jan Egil Granfoss, en ufør mann i 60-årene, som flyttet til Filippinene i 2012. Nå ønsker han å komme hjem.

I serien skulle dokumentarserien ta et oppgjør med det offentlige Norge.

Men søndag ble det kjent at NRK midlertidig trekker dokumentaren etter at det kom frem at hovedpersonen ble dømt i en overgrepssak i 1991.

Dommen involverer seks fornærmede, som på det tidspunktet var barn. Granfoss fikk en betinget dom på åtte måneder, men denne dommen var utelatt i serien.

I dommen kommer det fram at mannen mangler forståelse for grenser.

– Jeg ble urolig og dårlig. Jeg fikk litt angst. Det var ikke det kjekkeste å følge med på, sier et av ofrene til NRK.

Han understreker at han ikke er imot at Granfoss skal få hjelp.

– Om man velger å støtte han etter dette, så er det veldig fint. Men man må ikke glemme oss, vi som har blitt utsatt for dette.

NRK unnlot å nevne en overgrepsdom i serien om «Bamsegutt», og nå hagler kritikken.

– Jeg vil at det skal være ærlig

Mannen deltok i tirsdagens utgave av Debatten. Han ønsker å være anonym, men sier at det var som å få «et slag i trynet» at serien ikke nevnte overgrepsdommen.

Han sier likevel at han ønsker at serien skal sendes.

– Jeg vil at rettferdigheten skal komme frem. Jeg vil at det skal være ærlig, sier han før sending.

– Folk har også rett til å vite hvem de støtter, sier han og viser til pengeinnsamlingen som er opprettet.

– Hva fikk du vite om serien av NRK?

– Jeg fikk en telefon der det ble fortalt at de skulle lage en serie og at den skulle komme den og den datoen. Jeg trodde den skulle handle om hans forhold til Nav. Da jeg så at den gikk så detaljert inn på hans barndom og hvor urettferdig han har hatt det - og det ikke ble nevnt noe om det han har gjort. Da reagerte jeg.

Han forteller at han ikke fikk vite noe om at dommen skulle utelates fra serien.

– Jeg fikk ikke vite noe om det, sa han til programleder Fredrik Solvang.

– Jeg vil at rettferdigheten skal komme frem, sier mannen. Foto: Hanna Johre / NRK

– Det var en stor feilvurdering

NRK har i ettertid beklaget at de ikke tok med dommen i serien, og har oppgitt at de valgte å utelate dommen av to grunner:

Den ene grunnen var hensynet til de fornærmede samt hensynet til Bamsegutt og familien, den andre grunnen var dommens relevans for serien.

NRKs distriktsdirektør Marius Lillelien vedgår at dette var en feilvurdering.

– Det var en stor feilvurdering, vi burde hatt det med. Det hadde gitt et riktigere bilde av historien, og bidratt til en bedre situasjon for alle de involverte. Det må vi bare beklage, vi gjorde en stor feilvurdering, sa han under Debatten.

Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk.

Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk, fikk spørsmål om kringkastingssjefen Vibeke Fürst Haugen visste om disse forholdene.

– Nei, ikke umiddelbart. Fordi hun ble involvert først når det var diskusjon om publiseringen av serien.

Han sier imidlertid at kringkastingssjefen var informert før sending.

– Hun ble informert om forholdene, og vurderingen. Og hun satt ikke foten ned?

– Nei.

– Hvor var etikkredaktøren under dette?

– Jeg var med i de diskusjonene, men det er klart at den feilen vi gjorde var at vi la vekt på hensynet til at sønnen ikke visste om dette, at dette var lenge siden og at det også ville få konsekvenser ved å bringe det frem i offentligheten, sier Kalbakk.

Om «Ingen elsker Bamsegutt»: Ekspander/minimer faktaboks Dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» er laget av programavdelingen i NRK Trøndelag. Nyhetsdivisjonen jobber journalistisk uavhengig med nyhetsdekningen av saken.

– Burde ikke blitt sendt

En av dem som har kritisert serien er Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten.

– Sånn som serien fremstår, burde den ikke blitt sendt av NRK. Det er en rekke store svakheter med den, hele premisset er en kombinasjon av journalistikk og aktivisme. Det er to mål på en måte her, som Strømøy vil få frem. Han vil både hjelpe Bamsegutt hjem fra Filippinene, og han vil drive med systemkritikk og journalistikk. Når han prøver å kombinere disse to, blir det feil.

Advokat Leif Strøm har sagt at Granfoss selv ønsket at dommen skulle omtales i dokumentaren. Under Debatten opplyste han at familien har det veldig vanskelig.

– Og ikke bare psykisk, men de har også en materiell situasjon som er meget, meget vanskelig. De lever under helt uholdbare boforhold.

– Min klient liker å følge med, så han skjermer seg ikke så godt som han kunne, men det som er det verste for han er at det kommer en del direkte personangrep, fortalte han.

Flere klager

Kringkastingsrådet hadde tirsdag morgen mottatt 193 klager på NRK-serien. I tillegg har PFU, Pressens Faglige Utvalg, mottatt flere klager.

Erling Kjærmann, som var advokat for Granfoss for 15 år siden var også med i Debatten. Han krever å bli intervjuet på nytt om serien skal fortsette å gå.

– Dersom NRK republiserer «Ingen elsker Bamsegutt», så krever jeg å bli intervjuet på nytt av Tore Strømøy fordi det er tilført ny informasjon i dette sakskomplekset som jeg ikke var kjent med det fulle omfanget av da jeg ble intervjuet på høsten i fjor.

– Jeg står for det jeg har sagt i serien, men jeg ser det som påkrevet å komme med tilføyelser utover det jeg sier i programmet som nå er tatt av.

Serien vakte enormt engasjement da den ble sluppet på NRK TV. Nesten 700.000 seere totalt så seriens første episode før den ble fjernet.

Mange ønsket også å støtte mannen etter at serien ble publisert.

En Spleis-aksjon har nå samlet inn nesten 4 millioner kroner. Spleisen ble satt på vent, men er åpnet igjen nå.