Serien «Ingen elsker Bamsegutt» har fått kritikk etter at det blei kjent at hovudpersonen i serien blei dømt for seksuelle overgrep mot fleire born i 1991.

Denne dommen er ikkje teke med i seien. NRK har beklaga for dette, og trekte serien frå nettspelaren.

Blei sett på vent

Seien handlar om Jan Egil Granfoss, ein utfør mann i 60-åra, som flytta til Filippinane for ti år sidan, men som no ynskjer å koma heim.

Etter serien blei publisert sist onsdag, blei det oppretta ein Spleis der det er blitt samla inn over 3,8 millionar kroner.

Etter dommen blei kjend, blei innsamlinga laurdag sett på vent. No opnar Spleis innsamlingsaksjonen igjen.

– Då vi pausa innsamlingane laurdag, hadde den eine innsamlinga heile 16.108 givarar, og er med det den tredje største innsamlinga i antal givarar i Spleis' historie, skriv kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Mesna, i ein e-post til NRK.

Ho skriv vidare at Spleis har gjort ei totalvurdering av saka, og at dei har landa på å opna innsamlinga «Hjelp Bamsegutt med familie hjem» igjen.

– Avgjerda er tatt etter god dialog med både innsamlar og Granfoss' advokat. Vi har bede innsamlar om å oppdatera spleisen, slik at dei som ynskjer å gi har den informasjonen dei treng, opplyser Spleis vidare.

Spleis opplyser samstundes at dei jobbar med å få på plass ei sjølvbetent løysing, slik at givarar som ynskjer kan få pengane sine refunderte.

– Ein lette

– Det er ein stor lette for han og familien at spleisen er opna igjen, seier Granfoss sin advokaten, Leif Strøm, til NRK.

Det er Liv Anne Aanestad Vold som oppretta spleisen. Søndag sa ho i eit intervju med NRK at det er mange som har tatt kontakt med ho.

– Det er mange som ynskjer å få refundert beløpet, og så er det også mange som ynskjer at spleisen skal starta opp igjen då dei vil hjelpa familien til Noreg, sa ho.

Liv Anne Aanestad Vold starta spleisen som no har over 3,8 millionar kroner. Foto: Privat

I eit innlegg på Spleis måndag føremiddag skriv ho at ho takkar for støtta.

– Vi håpar framleis vi skal få hjelpa Bamsegutt, kona og sonen heim til eit betre liv i Noreg. Eg vel å sjå heile menneska og historia bak livet til «Bamse».

Samstundes skriv ho at ho respekterer dei som ynskjer bidraga tilbake grunna dei nye opplysningane.

PFU har teke imot klage

PFU har teke imot ein klage på NRK-dokumentaren.

– Klagen er under vurdering, men me kan ikkje seia noko før klagegrunnlaget er vurdert og ei eventuell igangsetjing er avgjort, seier rådgivar Arild Kveldstad i PFU til NRK.

Klagen blei først omtalt av Nettavisen søndag, og måndag stadfesta PFU-rådgivar Tormod Utne til VG at dei hadde mottatt klagen.

Pressen faglege utval (PFU) er eit klageorgan for norsk presse. Utvalet skal fremja etisk standard i bransjen og arbeider ut frå Ver Varsam-plakaten.

I tillegg til PFU-klagen, har NRK-seien også mottatt 124 klager til Kringkastingsrådet, melder Dagbladet.