– Det er ei svært vanskeleg avgjersle. Serien held ikkje den høge journalistiske standarden den skal, og difor avpubliserer vi, seier Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

Berre dagar etter at dokumentaren blei publisert førre veke, valde NRK å avpublisere dokumentaren for å gjere endringar på han.

No har NRK avgjort å trekke serien og at han ikkje skal bli publisert på nytt.

Etter publisering kom det fram at hovudpersonen hadde ein 30 år gamal overgrepsdom mot seks born. Dette valde NRK å ikkje nemne i dokumentaren.

– NRK beklagar at serien har blitt ei påkjenning for familien, og NRK vil unnskylde til familien og dei fornærma i saka frå 1991.

Tore Strømøy sine dokumentarserie «Ingen elsker bamsegutt» har fått stor medieomtale sidan han blei publisert førre onsdag. Foto: Kjetil Nesgård

«Ingen elsker bamsegutt» skapte stort engasjement og det blei raskt oppretta ein Spleis som samla inn over 4 millionar kroner til familien i Filippinane.

– Mange har blitt trekt inn i saka, både direkte og indirekte. Omsynet til kva effekt dette vil ha for dei, om serien blir tatt av eller republisert, har vege tungt:

– Konteksten rundt serien og familien sin situasjon er endra sidan serien blei publisert. Dommen har blitt offentleg kjend. Som betyr at mange element kunne sett annleis ut dersom vi hadde vore opne om det under produksjonen, seier Haugen.

Sjåarsuksessen tok bråvending

Førre onsdag publiserte NRK dokumentarserien «Ingen elsker bamsegutt» som handlar om Jan-Egil Granfoss.

I fire delar fekk vi historia om ein ufør mann i 60-åra, som med kone og eit born var fast på Filippinane. I dokumentaren kjem det fram at dei ikkje hadde råd til å kome seg heim til Noreg.

Om «Ingen elsker Bamsegutt»: Ekspander/minimer faktaboks Dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» er laget av programavdelingen i NRK Trøndelag. Nyhetsdivisjonen jobber journalistisk uavhengig med nyhetsdekningen av saken.

Ein belastande barndom med mobbing og overgrep førte Granfoss til eit liv som ufør med lite tillit til den norske velferdsstaten. Granfoss hadde også ved fleire høve sendt drapstruslar til fleire som var knytt til saka.

Det var etter ei bekymringsmelding frå barnevernet at Granfoss og familien flytta til Filippinane.

Etter publisering kom det fram at Granfoss blei dømd for overgrep mot seks born i 1991. Det var NRK klar over, men valde å ikkje ta det med i dokumentarserien. Det har fått kritikk frå fleire hald.

Hele sannheten må komme fram

Ei feilvurdering

NRK fekk beskjed om overgrepsdommen tre-fire veker før publisering. Det var med omsyn til familien til Granfoss og offera som blei lagt vekt på då NRK ikkje nemnde dommen i dokumentaren.

Det har distriktsdirektør Marius Lillelien beklaga og sagt var ei feilvurdering.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen var også informert om dommen før publisering. Onsdag utala ho seg for første gang:

– Eg hadde ikkje eit fullstendig bilde, og det skule eg hatt. Det var mitt ansvar.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen var klar over overgrepsdommen tre-fire veke før publisering. Foto: NTB

– Vi vil halde fram med å ta vare på Granfoss og familien. Vi gjorde ei stor feilvurdering, men historia til Granfoss er viktig, sa Lillelien på pressekonferansen onsdag.

Kringkastingsrådet har fått fleire hundre klager, og serien er også klaga inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– Vi skal gå gjennom tidslinja og sjå kva som har skjedd, også må vi gå opp prosedyrar og rutinar, seier kringkastingssjefen til pressa.

Leif Strøm, advokaten til Granfoss, har sagt at Granfoss sjølv ønskja at dommen blei nemnt i dokumentarserien, og at familien har det vanskeleg etter alle omtalane.

– Ikkje berre psykisk, men også materialistisk. Dei lever under uhaldbare buforhold, sa Strøm i Debatten tysdag.