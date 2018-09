Obama på norgesbesøk: Om bare nordmenn var de som bestemte. Da ville alt vært i orden og fredelig

– Jeg er glad for å være tilbake. Jeg elsker Norge og nordmenn, begynte Barack Obama da han endret scenen til Oslo business forum.

De 3000 i salen på Hellerudsletta hadde betalt fra 3000 til over 30.000 kroner for høre Obama og han fortsatte med å fri til forsamlingen:

– Da jeg var i Det hvite hus og det var problemer overalt i verden, hendte det jeg at sa til medarbeiderne mine: Om bare nordmenn var de som bestemte. Da ville alt vært i orden og fredelig.

Barack Obama på scenen under Oslo business forum Foto: Ståle / Grut

Klima, forskjeller og ungdom

Tema for forumet var teknologi og bærekraft i fremtiden og Obama konsentrerte seg i hovedsak om tre temaer; klima, forskjeller og ungdom.

Etter å ha fridd til salen, snakket Obama om klima, som han kalte det viktigste problemet i verden.

Han la til at Trump-administrasjonen ikke prioriterte klima høyest, noe som vekket munterhet i salen.

– Hatefulle beskjeder

Det andre store temaet Obama trakk frem, var at globalisering og mange teknologi gjorde at mange falt utenfor.

– Hvis vi skal kunne fortsette med globalisering må forsikre oss om at alle har muligheten til å skape noe og at det ikke blir for store forskjeller. Norge og de skandinaviske landene har gjort dette bra, sa Obama.

Obama sa at han da han ble valgt til president i 2008, var det blant annet på grunn av internett.

– De lovte internett at det skulle binde verden sammen på en positiv måte. Det vi har lært siden, er at det som kan brukes til å levere en positiv beskjed også kan brukes til hatefulle beskjeder, sa han.

Vi kan ikke ta demokrati som en selvfølge. Vi må slåss for det. Barack Obama på Oslo business forum / NRK

Henvendte seg til unge

Obama var opptatt av å henvende seg til de unge i salen, og til unge ellers i verden.

–Til dere unge her, gamle mennesker gir ikke bort det de har. Dere må ta det fra dem. Det gjelder i forretninger og i politikken, sa Obama.

Han sa at det er en naturlig impuls blant eldre mennesker at måten vi gjør ting på er den beste.

–Det viktigste man kan gjøre i forretninger er å gi makt til den neste generasjonen

Obama trakk også inn døtrene sine og at forholdet til dem har forandret seg nå som de er blitt eldre.

– Jeg vet mye, men nå gjør også de det. Stadig oftere sier de at jeg tar feil. Og det gjør jeg, sa han.

56 år gamle Obama avsluttet med et råd han skulle ha gitt seg selv da han var i 40-årene, den gang han tiltrådte som president.

– Begynn å farge håret ditt tidlig, Når det først er grått, er det for sent.

Barack Obama kom inn på scenen som en rockestjerne og hilste til de fremmøtte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Over 30.000 kroner

En VIP-billett for å møte Obama koster over 30.000 kroner, inkludert moms.

– Barack Obama er den best betalte taleren i dag, sier den britiske journalisten Richard Quest til NRK.

Quest har arbeidet som økonomijournalist for CNN siden 2001 og har sitt eget program, «Quest means business».

Like før klokka 11 onsdag var Barack Obama tilbake på norsk jord for første gang siden han fikk Nobels fredspris i 2009.

Obama har holdt en relativt lav profil etter at han gikk av som president i 2017. Men den siste tida har det blitt kjent at han og Michelle Obama skal skrive bok sammen og produsere filmer og serier for Netflix.

I tillegg deltar han på en rekke konferanser som den på Hellerudsletta onsdag. Torsdag reiser han videre til Finland, sier kommunikasjonssjef Daniel Gauslaa i Oslo Business Forum.

USAs tidligere president skal tale på Oslo Business Forum på Hellerudsletta Du trenger javascript for å se video. USAs tidligere president skal tale på Oslo Business Forum på Hellerudsletta

Streng sikkerhet

Det er ikke kjent hvor Obama skal sove i natt, men det er ting som tyder på at han blir i Oslo før han reiser videre i morgen.

– Vi har bare fått opplysninger om hva Obama skal gjøre hos oss. Men politiet i Oslo har sendt ut informasjon om at han skal overnatte ei natt i Oslo, sier Gauslaa.

Oslo Business Forum har hatt flere fremstående gjester de siste åra. Men når det gjelder sikkerhet, er det ingenting som kan måle seg med i dag.

– Jeg kan ikke si noe om sikkerhetsopplegget her. Men det er i en helt annen skala enn det vi har hatt noen gang tidligere, sier Gauslaa.