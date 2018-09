Obama med nøye planlagt comeback

Mye har endret seg siden forrige gang Barack Obama var i Norge. Den gang som president for USA og for å motta Nobels fredspris, nå for å holde et innlegg for norske næringslivstopper og andre som er samlet under Oslo Business Forum onsdag.

Men hva gjør egentlig den tidligere amerikanske presidenten i dag?

Du har kanskje sett feriebildene av ham etter at hans presidentperiode tok slutt. Kitesurfing på De britiske jomfruøyene eller raftende med familien på den indonesiske øya Bali.

Barack Obama ferierer med familien på Bali, Indonesia i 2017. Foto: AP

En sterkere politisk rolle

Det har vært langt mellom de politiske utspillene, men da Obama nylig talte til studenter ved Universitetet i Illinois la han imidlertid ikke skjul på hva han mener om den sittende presidenten. Han kastet seg, som flere hadde spådd, inn i den amerikanske valgkampen og uttalte seg direkte om den nåværende presidenten:

– Trump er symptomet, ikke årsaken til splittelse og polarisering i USA, sa han da.

Obamas utspill kom bare dager etter at han talte under en minneseremoni for den avdøde republikanske senatoren John McCain. En seremoni president Donald Trump ikke var velkommen til å delta i.

At Obama velger å kaste seg inn i valgkampen akkurat nå er selvsagt strategisk og nøye planlagt. Hans gjeninntreden i amerikansk politikk kommer på et avgjørende tidspunkt: 6. november er det mellomvalg og flere demokrater håper å gjeninnta kontroll over nasjonalforsamlingen, eller i hvert fall deler av den.

I dag har Republikanerne flertall både i Senatet og Representantenes hus og det gjør det enklere for presidenten å få gjennom sin politikk.

Jobber med egne prosjekter

Det er ventet at Obama fremover kommer til å fortsette å delta på valgkamparrangementer til støtte for Demokratene og deres kandidater, ikke daglig, men også hans kone Michelle er klar for å gjøre en innsats for det domokratiske partiet.

Selv om Obama har tilbrakt mye tid utenfor rampelyset etter at hans presidentperiode var over i 2017, har han ikke bare ligget på latsiden.

Sammen med sin kone,Michelle etablerte Obama allerede under sin presidenttid Obama Foundation; en organisasjon som skal bistå folk i arbeidet med å endre sine lokalsamfunn.

Michelle og Barack Obama har sammen startet organisasjonen Obama Foundation. Foto: Charles Rex Arbogast / AP

I tillegg har ekteparet signert en bokavtale, og i mai i år ble det også kjent at den tidligere presidenten og hans kone har inngått en avtale for å produsere filmer og serier for Netflix.

Tidligere presidenter lever forskjellig

Det er interessant hvordan ulike presidenter velger å leve sine liv etter endt karriere i tjeneste for det amerikanske folk.

Selv lot jeg meg fascinere av en reportasje i Washington Post like etter at jeg kom hit til USA i august. Den skildret livet til den tidligere amerikanske presidenten Jimmy Carter som har valgt å bosette seg i hjembyen Plains i Georgia. Også Carters kone kommer fra småbyen som består av 700 innbyggere, og der mange av dem lever i fattigdom. Her lever ekteparet et tilbaketrukket liv der Carter heller lager middag og tar oppvasken, enn å tale for store penger. De bor i det samme huset de bodde i før tiden i Washington, D.C.

Til tross for at de kommer fra samme parti, er det mye som skiller de to ekspresidentene. Selv har Obama valgt å bli i Washington, D.C og har bosatt seg i nabolaget Kalorama der også den nåværende presidentens datter Ivanka Trump bor med sin familie.

Obama har på ingen måte trukket seg helt tilbake. Valgkampen her er allerede en thriller, en thriller den tidligere amerikanske presidenten ikke har tenkt å følge med på fra sidelinjen.