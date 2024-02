Nytt regjeringskvartal: «Sparegrep» kan bli tre ganger så dyrt

– Vi skal stoppe to av byggene som var planlagt. Vi ønsker ikke å ha et så stort regjeringskvartal, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedums (Sp) til NRK i mai for snart to år siden.

Revidert nasjonalbudsjett var rett om hjørnet, og Vedum hadde nettopp presentert regjeringens plan om å skrote to nye bygg i det nye regjeringskvartalet.

– Vi legger da opp til at vi kan spare 4–5 milliarder kroner, sa han.

Men blir det egentlig noe billigere å skrote byggene B og E i det siste byggetrinnet av prosjektet? Nei, viser foreløpige anslag i en rapport som er unntatt offentlighet, men som NRK har fått innsyn i.

9 milliarder

Faktisk konkluderer rapporten fra Statsbygg med at det vil koste tre ganger så mye å bruke eksisterende bygg, som å bygge de to byggene.

Å føre opp de to bygningene vil koste 3,1 milliarder. Men å benytte eksisterende bygg vil koste 9,1 milliarder kroner, ifølge anslaget.

Anbefalingen fra Statsbygg er derfor krystallklar: Man bør bygge både B- og E-blokka for å oppnå arbeidsplasser til 4100 ansatte, slik det opprinnelig var planlagt.

– Ved å benytte nærliggende bygg vil man teoretisk sett kunne oppnå ønsket kapasitet. Men det vil være et betydelig mer kostbart alternativ enn å bygge regjeringskvartalet som planlagt med byggetrinn 1, 2 og 3, skriver Statsbygg.

Det vil heller ikke være mulig å oppgradere eksisterende eiendommer til samme sikkerhetsnivå, ifølge etaten.

Ett fordyrende element er den såkalte perimetersikringen, som er en fysisk sikring av et bestemt område.

SKROTES? På dette bildet er byggene E og B tegnet inn som opprinnelig planlagt. Men regjeringens politikk er å ikke bygge dem. Foto: Statsbygg

Tung-varsel

Ansvaret for regjeringskvartalet lå tidligere hos det Sp-styrte Kommunal- og distriktsdepartementet. Men i oktober overtok den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Karianne Tung (Ap) ansvaret.

I Politisk kvarter denne uken viste hun til de nye anslagene som NRK nå har fått tilgang til:

– Det er regjeringens politikk at vi fremdeles ønsker å ikke bygge dem og rehabilitere eksisterende bygg i stedet. Men så viser jo foreløpige beregninger at det blir tre ganger så dyrt å bruke eksisterende bygg som det å bygge nytt, sa hun.

Tung varslet videre at hun ville gå «ordentlig ned i beslutningsunderlaget» før regjeringen tar stilling til hva som nå skal skje videre.

– Jeg er opptatt av at vi bruker hver eneste skattekrone så effektivt som overhodet mulig, sa hun.

Statssekretær i departementet, Thomas Norvoll (Ap), sier følgende til NRK om når en beslutning kan komme:

– Regjeringen vil ta stilling til det videre arbeidet med byggetrinn 3 når mer sikre beregninger foreligger. Når dette vil skje, er for tidlig å si noe om, sier han til NRK.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ønsker ikke å kommentere saken