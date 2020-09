Nye smitteverntiltak vurderes i Oslo

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– I Bergen har de gjort en del lokale tiltak som for eksempel å gå ned på gruppestørrelser i privat sammenheng, fra 20 til 10. De har begynt å registrere alle som er på utesteder, restauranter og serveringssteder. Dette vil være tiltak som er naturlig å vurdere, dersom smitteøkningen fortsetter i Oslo over helgen, sier Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo.

Helsebyråden opplyser at Bergen og Oslo har hatt et omtrent like smittetall, men siden Oslo har større befolkning, har smittetrykket vært høyere i Bergen.

Nakstad: – Tror ikke folk i Oslo forstår alvoret

– Om vi skal få ned disse tallene i Oslo nå, så tror jeg vi må vi gjøre noe i Oslo slik de har gjort i andre kommuner, sier Espen Rostrup Nakstad til NRK fredag kveld.

Vil ikke risikere å miste kontrollen

Nakstad sier at det er vanskelig å si hvordan tiltakene Oslo kommune vurderer å innføre vil virke, men at de har gode erfaringer fra Bergen.

– Det er mulig at det må kombineres med et større innsats blant folk selv og andre tiltak kan også være aktuelle for Oslo kommune, sier Nakstad.

Hvor lang tid vil det ta før vi kan se effektene av slike tiltak?

– Vanligvis det gå et par uker før man begynner å se effekter av denne type tiltak. og det ser vi også i Bergen nå, at det er først nå, når det nærmer seg to uker at tallene begynner å bli lavere.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på den daglige pressekonferansen i marmorsalen i Klima- og miljødepartementet. Foto: Vidar Ruud

Nakstad sier at det er viktig å få smitten ned i Oslo så den ikke sprer seg rundt om i landet.

– Det har vært en dobling av antall smittede i Oslo den siste uken. Om det fortsetter uke etter uke, så risikerer vi å miste kontroll og da får vi en mye større smittespredning som går regionalt. Da må vi innføre kraftigere tiltak likt det vi hadde i mars og april, sier Nakstad og fortsetter:

– Lykkes vi med å få smitten ned, så kan regjeringen fortsette arbeidet med å gjenåpne landet, som de måtte sette på pause i august.

Her er tallene som bekymrer

I en pressemelding skriver Oslo kommune blant annet dette om situasjonen:

«Siste døgn er det registrert 68 nye tilfeller med covid-19 i Oslo. Smittetallene i Oslo har ligget stabilt på rundt 100 nysmittede per uke i august og begynnelsen av september. Forrige uke steg antallet til 210 nye tilfeller på en uke. Det har ikke vært registrert over 200 tilfeller en enkeltuke siden april.»

Av de 447 personene som er bekreftet smittet de siste 14 dagene, er 171 personer mellom 20 og 29 år.

Det er 218 menn og 229 kvinner som er smittet de siste 14 dagene.

Strenge tiltak i Bergen

Det er det siste døgnet registrert tolv nye koronasmittede i Bergen. Det opplyste byrådsleder Roger Valhammer på en pressekonferanse fredag ettermiddag

Det er en kraftig nedgang i antall nysmittede i Bergen sammenlignet med de siste dagene, men smittetallet er fortsatt høyt.

Dette er tiltakene som gjelder i Bergen til og med 22. september Ekspandér faktaboks Antall personer i private samlinger reduseres fra makstall 20 til 10.

Offentlige arrangementer i Bergen får et makstall på 50.

Offentlige utesteder, restauranter og barer skal føre liste over besøkende.

Anbefalt bruk av munnbind på kollektiv transport, der enmeters-regelen ikke kan overholdes.

Alle i Bergen kommune som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. Andre offentlige institusjoner, og næringslivet, blir oppfordret til å gjøre det samme.

Tiltakene skulle opphøre 18. september i første omgang. 16. september ble disse forlenget til 22. september.

– Gjennomsnittlig antall smittede de syv siste dagene er 27, noe som fortsatt er høyt, sa byrådsleder Roger Valhammer på pressekonferansen.

Sammen med FHI har Bergen kommune besluttet å forlenge varigheten på de midlertidige

Fortsatt like farlig, og fortsatt ingen behandling

Det som har dratt opp statistikken etter sommerferien, er de yngre aldersgruppene. Dette kan blant annet skyldes at unge mennesker er mer på farten og i kontakt med flere mennesker gjennom en dag.

Det igjen gjør smitterisikoen høyere.

– Men det er færre som blir innlagt og færre som dør av viruset. Har det blitt «snillere»?

– Nei. Vi har ingen holdepunkter for at viruset har blitt verken snillere eller mindre smittsomt. Det er nok i bunn og grunn de samme sykdomsfremkallende egenskapene viruset har nå som det hadde før. Vi har ingen holdepunkter for at det har blitt noen bedring, og vi har fortsatt ingen effektiv behandling mot dette, sier Nakstad.

Han sier at årsaken til at høyt antall smittede og et lavt antall innlagte på sykehus i forhold til i vår, er at mørketallene var formidable tidlig i pandemien. Nå testes mange flere, og da oppdages det også flere tilfeller.