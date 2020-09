Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Oslo har en jevnere stigende trend, og det gjør at vi over tid er mer bekymret for Oslo enn Bergen. Fordi det ser ut som det hele tiden kommer nye lokale utbrudd som er av en viss størrelse.

Det sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK. Han sier situasjonen i hovedstaden er bekymringsfull blant annet fordi smittetrenden er jevnt økende, og er knyttet til mange forskjellige utbrudd.

– Den går ikke nedover og har heller ikke flatet ut. Så vi er mer bekymret for Oslo enn for Bergen, men vi har også god tro på at man kan håndtere dette i Oslo og få ned tallene. Men det er en langsiktig og ganske krevende jobb å få det til, sier Nakstad.

Ber innbyggerne ta ansvar

Nakstad er også klar på at de som bor i Oslo må gjøre mer for å begrense smitteutbruddet. Han ber deg, meg og alle andre ta mer ansvar.

– Jeg tror ikke det er noen annen måte å snu utviklingen i Oslo enn at folk flest begynner å holde mer avstand og er litt flinkere til å være hjemme når de er syke.

Nakstad sier tallene vil falle av seg selv hvis osloborgerne klarer å opptre slik de gjorde gjennom våren.

– Det vi ser nå, er at testing og smittesporing hjelper. Vi klarer å identifisere og stoppe det etter hvert, men det drar seg ganske langt før man kommer dit fordi folk ikke holder nok avstand, sier Nakstad.

Fortsatt like farlig, og fortsatt ingen behandling

Det som har dratt opp statistikken etter sommerferien, er de yngre aldersgruppene. Dette kan blant annet skyldes at unge mennesker er mer på farten og i kontakt med flere mennesker gjennom en dag.

Det igjen gjør smitterisikoen høyere.

– Men det er færre som blir innlagt og færre som dør av viruset. Har det blitt «snillere»?

– Nei. Vi har ingen holdepunkter for at viruset har blitt verken snillere eller mindre smittsomt. Det er nok i bunn og grunn de samme sykdomsfremkallende egenskapene viruset har nå som det hadde før. Vi har ingen holdepunkter for at det har blitt noen bedring, og vi har fortsatt ingen effektiv behandling mot dette, sier Nakstad.

Han sier at årsaken til at høyt antall smittede og et lavt antall innlagte på sykehus i forhold til i vår, er at mørketallene var formidable tidlig i pandemien. Nå testes mange flere, og da oppdages det også flere tilfeller.

– Den reelle smittebølgen i mars og april var veldig mye høyere enn det vi så. Man testet bare de mest alvorlig syke en periode, mens nå fanger vi opp veldig mange flere av mørketallene, også de med milde symptomer. Det er forklaringen på at vi foreløpig ikke ser en veldig dramatisk utvikling på sykehusene i Europa. Men den har begynt, og etter hvert vil også noe av den smitten som er blant yngre mennesker spre seg også til eldre mennesker. Hvis økningen fortsetter i total smitte, så vil vi snart få flere innleggelser og en mer bekymringsfull situasjon i hele Europa. Også på sykehusene, sier Nakstad.