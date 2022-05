Nye opplysninger om trusselbrevet i forsvinningssaken: – Vet vi så å si alt om dette dokumentet

– Brevet er særdeles viktig, uavhengig av hypotese om det er ment som villedning eller en reell kidnapping, sier politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt til NRK.

Brevet er sjekket for DNA, fingeravtrykk, trykk, papir, konvolutt, printer, lingvistikk. Det ble funnet i Sloraveien 4 etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant den 31. oktober 2018.

– I praksis vet vi så å si alt om dette dokumentet, med unntak av hvem som har skrevet det og hvor det er skrevet ut. Vi antar derfor at vi vil kunne komme i mål med dette så fort vi har riktig enhet eller forfatter å sammenlikne opp mot, sier Hanssen.

Politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Politiet går ut med mer av det de vet om brevet i håp om en løsning.

– Politiet har flere opplysninger og vurderinger rundt brevet, men ønsker av hensyn til etterforskningen heller ikke nå å dele alt, sier Hanssen.

Dette går politiet nå ut med:

Enhet, operativsystem og skjermkort : Ved utforming av trusselbrevet er det benyttet Windows pc, med operativsystem Windows 10 eller 8. PC-en har hatt et integrert skjermkort, Intel HD Graphics 630.

: Ved utforming av trusselbrevet er det benyttet Windows pc, med operativsystem Windows 10 eller 8. PC-en har hatt et integrert skjermkort, Intel HD Graphics 630. Program og programinnstillinger: Ved utarbeidelse av brevet er det mest sannsynlig benyttet WordPad for Windows. Det er benyttet standardinnstillinger for font, linjeavstand og avsnitt. Sideoppsettet har vært Letter.

Ved utarbeidelse av brevet er det mest sannsynlig benyttet WordPad for Windows. Det er benyttet standardinnstillinger for font, linjeavstand og avsnitt. Sideoppsettet har vært Letter. Papir: Papiret trusselbrevet er skrevet på samsvarer godt med Clas Ohlson, kopipapir, 75 g/m2, A-4, uten hull. Dette papiret er produsert i Portugal og selges hos Clas Ohlson. Det kan finnes andre papirtyper med lignende egenskaper hos andre utsalgssteder.

Papiret trusselbrevet er skrevet på samsvarer godt med Clas Ohlson, kopipapir, 75 g/m2, A-4, uten hull. Dette papiret er produsert i Portugal og selges hos Clas Ohlson. Det kan finnes andre papirtyper med lignende egenskaper hos andre utsalgssteder. Printer: Trusselbrevet er mest sannsynlig skrevet ut på en blekkprinter fra Hewlett Packard (HP). Det er benyttet blekkpatron type HP 302 eller HP 304 fargepatroner.

Trusselbrevet er mest sannsynlig skrevet ut på en blekkprinter fra Hewlett Packard (HP). Det er benyttet blekkpatron type HP 302 eller HP 304 fargepatroner. Konvolutt: Den aktuelle konvolutten er en hvit, C-5 - konvolutt, produsert av Mayert Kuvert i Tyskland i september 2017. Konvolutten er solgt hos Clas Ohlson.

Den aktuelle konvolutten er en hvit, C-5 - konvolutt, produsert av Mayert Kuvert i Tyskland i september 2017. Konvolutten er solgt hos Clas Ohlson. Forfatter: Politiet mener brevet mest sannsynlig er utformet av en eller flere personer med norsk som førstespråk, eller som av andre årsaker innehar gode norskkunnskaper. De andre språkstrekkene vi ser i teksten antas med andre ord å være tilgjort eller tilsiktet.

Trusselbrevet har vært et sentralt spor i saken, helt fra begynnelsen.

Krav om løsepenger

Konvolutten og de fem dataprintede arkene – som Tom Hagen har forklart at han fant på en rød stol i boligens inngangsparti – inneholdt et krav om løsepenger og et oppsett for hvordan dette skulle overføres i kryptovalutaen Monero.

FUNNET HER: På denne stolen har Tom Hagen forklart at han fant trusselbrevet. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Språket i brevet blir beskrevet som gebrokkent norsk, men innholdet var ikke til å misforstå:



Den eller de som sto bak forsvinningen kom også med klare trusler om hva som ville skje med Anne-Elisabeth Hagen dersom ektemannen kontaktet politiet eller media.

Omfattende undersøkelser

Allerede i oktober 2019 fortalte politiet at de hadde fått hjelp av utenlandske eksperter til å undersøke arkene som ble brukt i trusselbrevet.

Kriminaltekniske undersøkelser avdekket at konvolutten som fulgte brevet var produsert i Tyskland og solgt hos Clas Ohlson.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen er nærmest sporløst forsvunnet. Foto: HANDOUT / AFP

Papiret som trusselbrevet er skrevet var produsert ved en papirfabrikk i Portugal. Papirene samsvarte teknisk med papir solgt i samme butikkjede.

– Av hensyn til etterforskingen vil vi ikke nå kommentere resultatet av disse undersøkelsene, uttalte politiinspektør Tommy Brøske i oktober 2019.

Fortsatt siktet

Etter lang og hemmelig etterforskning, ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen den 28. april 2020.

Etter elleve dager i politiets varetekt ble Hagen løslatt.

Lagmannsretten konkluderte ulikt med Nedre Romerike tingrett og mente det var ikke skjellig grunn til å mistenke ektemannen.

Siktelsen mot ham ble opprettholdt, mens Hagen selv nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

– Det er tegnet et bilde av meg som en drapsmann, og det er tungt, har han tidligere sagt til NRK.