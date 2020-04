Tirsdag ble Tom Hagen pågrepet i bil på vei fra hjemmet sitt på Lørenskog til arbeidsplassen på Rasta.

Politiet sperret av en gate med blålys, ikke langt fra Hagen-familiens hjem, noe som gjorde at flere naboer ble vitne til hva som skjedde.

– Jeg har ikke helt skjønt hvorfor de gjorde det sånn, sier Brenna til NRK.

Tidligere politispaner Johnny Brenna utenfor politihuset i Lillestrøm onsdag. Foto: Olav Døvik / NRK

Han forteller at en aksjonsleder som planlegger en pågripelse gjerne vil ha lite publisitet og en kontrollert pågripelse, uten at den som skal pågripes får mulighet til å kaste fra seg bevis.

– Det man ønsker minst er at siktede setter seg i bilen, for da kan alt skje. Hadde jeg vært aksjonsleder ville jeg ha hatt kontroll på objektet, folk på post, og pågrepet ham stille og rolig etter at han hadde låst seg ut av døra, uten noe dramatikk.

– Jeg skjønner ikke helt strategien, men kanskje det skjedde noe som gjorde at de måtte gjøre det heftig og fort. Men det er en spesiell måte det skjedde på, med tanke på at det var en ganske heftig pågripelse, sier Brenna.

Politiet fikk spørsmål om pågripelsen på gårsdagens pressekonferanse, men ønsket ikke å kommentere operative vurderinger.

Varetektsfengslet

Hagen ble fremstilt for varetektsfengsling i dag.

– Han har blitt pågrepet, og fra å være vitne og fornærmet til å bli siktet. Det er en stor endring i saken, som endrer totalt karakter. Politiet får gå mye mer dyptgående til verks, og bruke flere metoder. De kan gå inn og ransake, brekke opp gulv, gå inn på bad og ransake det som er av boliger, uten at man trenger godkjenning fra Hagen, sier Brenna.

Politiet har drevet med skjult etterforskning av Tom Hagen siden i fjor sommer, og mener saken bærer preg av en «tydelig planlagt villedning».

– Politiet sier de har brukt hele kista med metoder, og de har i alle fall spanet, drevet kommunikasjonskontroll og gjort hemmelige ransakelser. De har antagelig brukt agenter som kan spille roller rundt Hagen eller andre som kan mistenkes å ha med dette å gjøre, sier Brenna.

– Utrolig om han var alene

Politiet utelukker ikke flere pågripelser i saken.

– Det ligger vel i sakens karakter, og det er ganske utrolig om han var alene, særlig når det gjelder krypteringen. Det er ikke overraskende om det kommer flere pågripelser. Jeg regner vel med at politiet gjennom skjult etterforskning kan ha kommet til andre aktører, sier Brenna.

Helt siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant har det vært snakk om en motpart som skal ha kommunisert kryptert med familien og fremsatt krav om løsepenger og trusler om vold.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt sa etter pågripelsen at politiet mener ingen forhandlinger har vært reelle.

– De bør ha håndfaste og gode bevis. De har ventet i halvannet år, om de hadde manglet bevis kunne de ventet et halvt år til. Jeg regner med at de har nok til at det er skjellig grunn til mistanke. De legger kanskje ikke frem alt i dag, men nok til å få ham fengslet, sier Brenna.

Holden: – Overraskende

Svein Holden er nå Tom Hagens forsvarer. Han var tidligere Hagens bistandsadvokat. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hagens forsvarer, Svein Holden, sier til NRK at han har snakket med sin klient om pågripelsen.

– Det er mulig at det er noe vi vil besøke ved en senere anledning. Det var kraftfullt, og det er et spørsmål om den maktbruken er nødvendig, sier Holden.

Holden sier han ellers har opplevd politiets opptreden som ryddig, men mener bevisgrunnlaget han er gjort kjent med hittil, er for tynt.

– Jeg synes det er overraskende at de velger å pågripe ham, både med tanke på at mistankegrunnlaget er svakt, og at det påberopes bevisforspillelse 18 måneder etter hendelsen. Det er spesielt i mine øyne.

Hagen er avhørt, og har samarbeidet med politiet. Holden bekrefter at det er planlagt flere avhør.