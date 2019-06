Ny troslov: Trossamfunn må opplyse om pengestøtte fra utlandet

– Vi ser med bekymring på at det er norske tros- og livssynssamfunn som blir finansiert av samfunn eller stater som bryter menneskerettighetene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NRK.

Han har ansvar for trosspørsmål i regjeringen.

Fredag blir departementets forslag til ny stortingsmelding om tros- og livssynslov oversendt Stortinget for behandling.

Der foreslår regjeringen at alle tros- og livssynssamfunn som mottar støtte fra utlandet, skal opplyse om dette i regnskapene sine. Regnskapene må bli revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Les også: 70 prosent av norske moskeer har ingen kvinner i styret

Vurderer kutt i statsstøtte

Målet med dette er å kartlegge hvor mange det er som mottar støtte fra land som bryter menneskerettighetene og ikke har religionsfrihet.

Det fins nemlig ikke noen god oversikt over dette i dag, ifølge Barne- og familiedepartementet.

– Da kan man vurdere for eksempel kutt i statsstøtte til de trossamfunnene som mottar støtte fra stater som bryter alvorlige menneskerettigheter, sier Ropstad.

Dette vet vi om ny tros- og livssynslov Ekspandér faktaboks Tros- og livssynsloven skal erstatte tre andre lover: Kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven. Arbeidet med den nye loven startet i september 2017. Fredag 21. juni sendes stortingsmeldingen til Stortinget, som trolig behandler den ferdig våren 2020. Dette vet vi om meldingen så langt: UTENLANDSSTØTTE: Tros- og livssynssamfunn skal i sine regnskap opplyse om eventuell støtte fra utlandet. Regnskapet skal være rebidert av statsautorisert eller registrert revisor. Regjeringen kan basert på denne kartleggingen vurdere flere reguleringer. KUTT I STATSSTØTTE: Regjeringen foreslår klarere vilkår for å nekte eller kutte i tilskudd dersom tros- og livssynssamfunn utøver eller støtter vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter. TILSYN: Regjeringen ønsker at Fylkesmannen fører tettere tilsyn med registrerte tros- og livssynssamfunn, og kan ved brudd nekte statsstøtte. Barne- og familiedepartementet er ankeinstans. LIKESTILLING: Tros- og livssynssamfunn som får tilskudd skal i sin årlige rapportering oppgi hva de gjør for å å øke likestillingen mellom kjønnene. Det stilles ikke krav til kjønnskvotering i styrer og stell. HIJAB OG KORANSKOLE: Det blir ikke konkrete forslag om hijab-bruk eller koranskolereiser. TROSSTØTTE: Den nye trosstøtten skal fordeles likt uavhengig av trossamfunn, men vil også i fremtiden baseres på Den norske kirkes medlemsantall, slik som ordningen er i dag. Dagens støtte kommer fra både stat og kommune, mmen skal kun komme fra staten framover, ifølge Vårt Land. Et trossamfunn må ha 50 medlemmer for å kunne få statsstøtte. Også barn kan være medlemmer.

Ap: – Et steg i riktig retning

Arbeiderpartiet mener at kartleggingen er et steg i riktig retning. Helst skulle partiet hatt strengere regler i utgangspunktet.

– Jeg tenker at man kunne satt noen kriterier i forkant om at det ikke er denne måten man skal finansiere tros- og livssynssamfunn på, sier Kari Henriksen, Aps talsperson på tros- og livssynsfeltet.

Kari Henriksen i Arbeiderpartiet mener at kartleggingen er et skritt i riktig retning. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I 2010 satte daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) ned foten for at en moské i Tromsø skulle få pengestøtte fra Saudi-Arabia for å bygge nye lokaler.

Fremskrittspartiet foreslo i 2010 å forby organisasjoner og trossamfunn å få støtte fra totalitære islamistiske stater. Da ble forslaget nedstemt i Stortinget.

Frp har også foreslått å fjerne all støtte til trossamfunn.

Nå ønsker ikke Frps talspersoner på trosfeltet å kommentere kartlegging-forslaget fra Ropstad før det er lagt fram for Stortinget.

– Dobbeltmoralsk

Et av trossamfunnene som får penger fra utlandet er Rabita-moskeen i Oslo. De får ikke støtte av utenlandske stater, men de har tidligere prøvd å få penger fra saudi-arabiske organisasjoner, i forbindelse med at de skaffet seg egne lokaler.

Talsperson for Rabita-moskeen, Basim Ghozlan, mener at det er positivt at regjeringen nå vil kartlegge hvor trossamfunn får pengene sine fra, og mener åpenhet må til.

Basin Ghozlan er talsperson for Rabita-moskeen i Oslo, som har over 3300 medlemmer. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Utenlandsk støtte er bare problematisk hvis giverne setter krav om at man skal gjøre ting på en bestemt måte, og disse kravene er i strid med norsk lov eller menneskerettighetene. Men dette har aldri skjedd, og vil heller aldri skje, sier Ghozlan.

Han peker på at vedtektene til moskeen setter slike grenser for hvem de kan motta penger fra.

Samtidig mener talspersonen at det er dobbeltmoralsk av regjeringen å skulle kartlegge økonomisk støtte fra land som bryter menneskerettighetene, når de samtidig selger våpen til Saudi-Arabia.

– Hva er det som er best? At du får finansiering fra noen som ønsker å gi deg støtte, uten å sette krav til deg, eller å selge våpen så de kan drepe andre mennesker? Jeg skjønner ikke dobbeltmoralen her, sier Ghozlan.

I fjor vedtok regjeringen ikke å fornye avtaler om salg av våpen til Saudi-Arabia, men opprettholder dagens avtaler.