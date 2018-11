Norge vil ikke selge forsvarsmateriell til Saudi-Arabia

Det er ikke tillatt å eksportere norske våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia. Nå vil regjeringen heller ikke gi nye lisenser for eksport av forsvarsrelatert utstyr, såkalt B-materiell.

– Vi har besluttet at det i den nåværende situasjonen heller ikke skal gis nye lisenser for eksport av andre typer forsvarsmateriell eller flerbruksvarer til militær bruk til Saudi-Arabia. Vi stanset behandlingen av nye søknader for noe tid siden i påvente av denne beslutningen, skriver Eriksen Søreide i en epost til NTB.

– Grunnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste tids utvikling i Saudi-Arabia og regionen og den uoversiktlige situasjonen i Jemen, føyer hun til.

Det siste året har det blitt solgt B-materiell for mer enn 41 millioner kroner til Saudi-Arabia. Det er en stor økning fra 23.000 kroner i 2016.

Flere hjelpeorganisasjoner og opposisjonspartier har den siste tiden krevd at Norge stanser eksport av B-materiell til det oljerike kongedømmet. Det skyldes både krigen i Jemen og drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

Eriksen Søreide understreker at Norge aldri har åpnet for eksport av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia. Hun sier også at norske myndigheter ikke er kjent med at norsk forsvarsmateriell er brukt i krigen i Jemen.

– Innstrammingen er videre et uttrykk for Norges strenge føre-var prinsipper i eksportkontrollen, framholder utenriksministeren.