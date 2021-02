Ny person pågrepet i omfattende Økokrim-sak

«I sammenheng med etterforsking av mistenkt konkurskriminalitet i hotellkonsernet Maribel AS er ytterligere en person pågrepet og siktet av Økokrim,» skriver de i en pressemelding.

Politiet pågrep den siktede mannen i 60-årene da han ankom Oslo lufthavn fra utlandet i 23-tiden torsdag.

Økokrim hadde da vært i dialog med den siktede og hans forsvarer over flere dager og han kom frivillig til Norge.

Han er siktet for grov økonomisk utroskap, og sitter fredag ettermiddag i avhør.

– Vi vurderer varetektsfengsling, og vil ta stilling til det i løpet av dagen, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen til NRK.

Uforstående til siktelsen

FORSVARER: Thomas Skjelbred forsvarer mannen i 60-årene som ble pågrepet på Oslo lufthavn torsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB

Forsvarer Thomas Skjelbred er fredag i avhør med sin klient.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen. Han har frivillig reist fra Polen for å forklare seg for politiet. Han mener siktelsen er basert på en misforståelse. Han ønsker å bidra til å opplyse saken best mulig, sier Skjelbred til NRK.

Økokrim har gjort databeslag og papirbeslag. De vil ikke svare på om flere ransakelser pågår eller om flere kan bli pågrepet.

Alle de siktede har vært i avhør og gitt sine forklaringer.

– Urettmessige økonomiske belastninger

Økokrim ønsker ikke å gå inn på rollefordelingen til personene som er siktet i saken.

– Det skal etterforskningen avklare, sier Thorsen.

På spørsmål om hvor lenge de har jobbet med saken, svarer han at de er i oppstartsfasen.

– Hvordan oppsto mistanken?

– Det er avdekket under konkursbobehandlingen en mistanke om grov utroskap. Det er snakk om urettmessige økonomiske belastninger, svarer Thorsen.

Han vil ikke si noe om summer.

Dette står i straffeloven om økonomisk utroskap Ekspandér faktaboks § 390. Økonomisk utroskap Den som handler mot en annens interesser som han styrer eller har tilsyn med, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre eller om å skade, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. § 391. Grov økonomisk utroskap Grov økonomisk utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om korrupsjonen er grov skal det særlig legges vekt på om handlingen a) er forøvd av eller overfor en offentlig tjenestemann eller noen annen ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling, verv eller oppdrag, b) om den har eller kunne ha hatt til følge betydelig økonomisk fordel, c) om det forelå risiko for betydelig skade av økonomisk eller annen art, og d) om det er registrert uriktige regnskapsopplysninger, utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap. Kilde: Straffeloven

Fengslet Høyre-politiker

Torsdag ble Høyre-politiker Alf Ulven varetektsfengslet i samme sak. Han er også siktet for grov økonomisk utroskap.

Fengslet ble også en mann i 70-årene og en mann i 50-årene.

Økokrim etterforsker mistanke om straffbare forhold som er avdekket under konkursbehandlingen av hotellkonsernet Maribel.

Forretningsmannen Alf Ulven, som er leder av Aremark Høyre i Østfold, nekter straffskyld.

– På det nåværende tidspunkt akter jeg ikke å gå i detaljene på det, men i korthet så mener han at han har vært med på en forretningsmessig begrunnet transaksjon og ikke har hatt noen intensjon om å støtte noen ulovlige handlinger, sa forsvarer Thomas Frøberg torsdag kveld.

FENGSLET: Forretningsmann og Høyre-politiker Alf Ulven er en av de fengslede. Torsdag kveld ble en fjerde person pågrepet da vedkommende landet på Oslo lufthavn. Foto: HENRIK BJØRNSTAD SKOLT / NRK

Frykter bevis kan manipuleres

«Retten mener siktede åpenbart har en reell mulighet til å påvirke vitner, og det er også er en reell mulighet for å manipulere digitale bevis,» står det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Alle tre er ilagt brev- og besøksforbud.

«Siktelsen er svært alvorlig, og vil i seg selv gi motivasjon til å påvirke bevissituasjonen,» skriver tingretten.

– Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet, og særlig alvorlig er det hvis man urettmessig tapper økonomien i et selskap som er i en sårbar økonomisk situasjon. Etterforskningen skal nå avklare om det har skjedd noe straffbart, sa førstestatsadvokat Bård Thorsen i går.

Økokrim utelukket da ikke ytterligere pågripelser i saken.

OSLO TINGRETT: Thomas Frøberg (til venstre) forsvarer mannen. Her på torsdagens fengslingsmøte. Foto: Olav Døvik / NRK

Formue på over 300 mill.

Ulven har vært på lister over Norges rikeste personer. I tillegg til eiendommene, har Ulven også vært oppført med en stor formue de siste årene.

I 2007 viste skattelistene at han hadde en formue på over 300 millioner kroner. I 2018 hadde han en formue på 67 millioner kroner.