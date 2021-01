Jan var bortreist da skredet gikk. Alle i omsorgsboligen der han bodde er evakuert og de regner ikke med at de noen gang kan kommer tilbake igjen. Dermed er Jan blant dem som mistet alt i skredet.

Søsteren Yvonne peker mot rasstedet og forteller Jan hva som har skjedd. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

I en reportasje i Lørdagsrevyen fortalte Jan og søsteren, Yvonne Lauritzen Finanger, om at Jan har litt andre behov enn mange andre som har mistet alt.

Det Jan fortalte vekket et spesielt engasjement blant Liverpool-fans.

Til skredet for å forstå

Det er vanskelig for de fleste å ta inn over seg det som har skjedd, og for Jan er det kanskje ekstra krevende.

Yvonne ønsket å hjelpe broren så han kunne forstå.

– Vi så at han hadde behov for å se det på ordentlig, skrev hun på Facebook.

For å gjøre det, tok hun med seg broren til et utsiktspunkt så nær de kunne komme.

Jan ser utover det enorme skredområdet. Foto: Yvonne Lauritzen Finanger

– Jan og jeg kjørte bort og ble tatt imot med full forståelse ved militærsperringen - og fikk lov til å kjøre inn på andre siden av skredet, forteller hun.

Yvonne tror det hjalp broren.

– Det var veldig vanskelig å stå der. Det går ikke an å forestille seg alle de forferdelige hendelsene som denne enorme gropen rommer.

Få meter fra skredkanten

I 15 år har Jan bodd i Nystuen Gruppebolig. Der har han hatt sin egen leilighet med personale tilgjengelig hele døgnet. Boligen ligger bare få meter fra skredkanten. Yvonne peker på bilder som viser hvor nært raset er.

Yvonne viser et bilde til broren sin av det enorme skredet. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK Hun peker og viser bildet til broren sin. Den røde sirkelen viser boligen der Jan har bodd de siste 15 årene. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK Bildet er en screenshot fra et bilde hun så en av de første dagene etter skredet. Hun har tegnet en sirkel rundt boligen til Jan.

Jan ser og forteller at alle tingene hans er der borte. Han nevner sykkelen som står i boden. Det er han som kjøpte den.

– Ripsbusken, sier han når søsteren peker.

– Det er jeg som kjøpte den, forteller han.

Om følelser

Yvonne har snakket med broren om følelser i forbindelse med skredet.

– Vi prøvde sammen å finne ord på følelsene han følte da vi stod der. Han sa «jeg føler ikke sint, men skuffa». Jeg kan si meg veldig enig i at skuffa er et godt, beskrivende ord nå, skriver hun på Facebook.

Denne jakken, buksen og det han har på seg har Jan fått i Holterhallen. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Nå har han vært i Holterhallen der de deler ut klær til dem som har mistet alt de eier. Der har han fått det han har på seg.

Hos mamma

For Jan er det spesielt viktig at han får hjelp til å gjenskape hverdagen så raskt som mulig. Nå bor han midlertidig hos mamma.

Yvonne er opptatt av at broren får opplevelser og et godt innhold i livet sitt igjen.

Hun har klart å få tak i noen Pokémon-kort. Gamle filmer på DVD-plater er også viktig. Da kan han samle på dem. Hun har også vært i kontakt med Dyreparken i Kristiansand.

– Jeg har hørt rykter om at Kaptein Sabeltann vil komme med en helt spesiell hilsen, smiler hun.

Liverpool-fan

Jan fortalte TV-seerne at han er Liverpool-fan.

Jan får prøve NRK-kameraet. Foto: Yvonne Lauritzen Finanger

Det var stor suksess da det viste seg at NRKs fotograf også var det. Samtidig fikk Jan prøve NRK-kameraet.

Midt i det som er uforståelig, er det tydelig at noe gleder mer annet.

Jan ble evakuert etter jordskredet i Gjerdrum. Han mistet alt han eide, men som trøst har han et helt spesielt ønske. Du trenger javascript for å se video. Jan ble evakuert etter jordskredet i Gjerdrum. Han mistet alt han eide, men som trøst har han et helt spesielt ønske.

Etter innslaget i Lørdagsrevyen har Liverpool-fans over hele landet ønsket å hjelpe.

Jan viser fram noen av Liverpool-artiklene han har fått. Foto: Privat

– Det tok helt av etter sendingen. Folk fra hele Norge vil bidra med Liverpool-artikler. Flere sender i posten, og en kom innom og leverte personlig, forteller Yvonne.

Hun takker alle og er imponert over stå-på-viljen i Gjerdrum etter det som har skjedd.

Les også: Skredet i Gjerdrum: Dette skjedde de første dramatiske timene

Les også: Elevene i Gjerdrum har mange spørsmål