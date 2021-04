Verdens isbreer smelter i raskere i tempo

Studien er den mest omfattende studien av isstrømmer som noen gang er gjort, ifølge The Guardian.

Forskerne har sett nærmere på nesten alle dokumenterte isbreer på planeten.

Funnene, som er publisert i tidsskriftet Nature, viser at isbreene har mistet rundt 270 milliarder tonn is i løpet av 20 år.

Smeltevannet utgjør nå omtrent en femtedel av den globale havnivåstigningen, ifølge forskerne.

– Tilsvarer å dekke hele Irland med tre meter vann

Mellom år 2000 og 2019 mistet isbreer rundt 267 gigatonn (Gt) is per år, tilsvarende 21 prosent av havnivået.

Tallene er ganske vanskelige å forestille seg, så en av forskerne i teamet, Robert McNabb, bruker en analogi for å forklare dette til BBC.

– Hvis vi tar den mengden vann (267 gigatonn per år) og deler den opp over øya Irland, er det nok til å dekke hele Irland i tre meter vann hvert år, sier han til BBC.

– Klar advarsel

Hovedforfatter Romain Hugonnet ved universitetet i Toulouse, sier studiens resultater er en klar advarsel.

– En dobling av smeltingen på isbreer utenfor Grønland og Antarktis forteller oss at vi trenger å endre måten vi lever på. Vi må handle nå, sier han.

– Det kan være vanskelig å få publikum til å forstå hvorfor isbreene er så viktige fordi de virker så avsidesliggende. Men de påvirker mye i den globale vannsyklusen, inkludert regional hydrologi, og ved å endre seg for raskt, kan det føre til endring eller kollaps av økosystemer nedenfor isbreene, sier Hugonnets.

Det var en omfattende prosess å se på bildene av breene og trekke ut endringene i breenes høyde, volum og masse fra 2000 til 2019.

– Dataene er validert med en enorm mengde ekstra, uavhengige målinger og er svært nøyaktige slik at usikkerheten knyttet til tidligere studier reduseres sterkt, sier medforfatter Matthias Huss, ved det sveitsiske føderale institutt for teknologi.

Ser utviklingen på satellittbilder

Forskerteamet har hovedsakelig brukt satellittbilder fra Nasas Terra-satellitt og har skaffet seg et detaljert bilde av isbreene og deres utvikling over tid.

Noen av breene mindre enn en fotballbane, andre er like store som Storbritannia.

Det alle har til felles er at de minker og trekker seg tilbake i et skiftende klima, enten gjennom raskere smelting som følge av varmere luft, eller fordi mønsteret rundt snøfall har endret seg.

En gruppe forskere ved Leeds university publiserte sin egen vurdering av istap i tidsskriftet The Cryosphere i januar. De hadde veldig like tall og rapporterte om et gjennomsnittlig tap av is til 289 Gt per år mellom 2000-2019.