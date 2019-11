Ny forklaring om hemmelig Cappelen-telefon: – Dette er siste sjanse

På den femte dagen av den tredje rettsrunden mot den tidligere politimannen Eirik Jensen, fortalte 62-åringen for første gang hvor han kastet en av de mest sentrale telefonene i etterforskningen.

Jensen har nektet å svare på dette i de forrige rettsrundene, og i gjentatte avhør med Spesialenheten. I retten har Jensen kun fortalt at telefonen ble ødelagt, og at det skjedde på et ikke bestemt tidspunkt etter pågripelsen av Cappelen, 19. desember 2013.

– Den siste telefonen jeg hadde, det skal jeg nå avmystifisere. Den ligger i Glomma, på sandgrunn der, sa Jensen i retten.

Jensen kom ikke inn på eksakt dato for når telefonen ble kastet. Etter endt rettsdag ønsket ikke Jensen å kommentere saken ytterligere overfor NRK.

– Det står mye på spill

Den aktuelle telefonen var en registrert på en utvandret, pakistansk mann. Jensen mener han fikk telefonen fra en boks med telefoner som skulle destrueres, som stod på politihuset på Grønland.

Spesialenhetens Jan Egil Presthus, som har boret i Jensens forklaring de siste rettsdagene, bemerket umiddelbart at Jensen aldri tidligere har fortalt at telefonen er kastet i Glomma.

En tilsynelatende forundret Presthus lurer på hvorfor Jensen først nå, i den andre ankesaken i Borgarting lagmannsrette, forteller hvor han kastet telefonen.

– Nå er det siste runden, og det står mye på spill. Jeg prøver å legge alle kortene jeg kan på bordet. Så er det opp til retten å vurdere om det er verdt noe, eller ikke, sier Jensen.

«Gangstertelefon»

Jensen hevder grunnen til at telefonen ble kastet, var at den inneholdt kontaktinformasjon til personer som kan knyttes til det nasjonale, hemmelige prosjektet han har vært involvert i.

– Det var blant annet kontakt med to andre informanter, i forskjellige miljøer. Disse miljøene er ikke så langt fra hverandre. Telefonen var jo registrert på en pakistaner, og man kunne se at tre andre numre tilhørte folk med «en skikkelig historikk».

– Det var det vi i politiet kaller en «gangstertelefon», som var bygget opp slik at den ikke skulle peke på politiet, forklarte Jensen.

«Han har tidligere hevdet det var vanlig praksis blant informantbehandlere i Oslo-politiet å kaste telefoner som inneholdt sensitiv informasjon, om det var risiko for at kilder ble «blåst».

Dommeren grep inn

Jensen mener selv at den kastede telefonen ikke inneholder informasjon som Spesialenheten ikke har fått tilgang til gjennom telefonene som er beslaglagt hos den narkotikadømte bærumsmannen Gjermund Cappelen.

Etter at de nye opplysningene var sluppet i åpen rett, fikk Jensen en rekke spørsmål fra både Presthus og lagdommer Halvard Leirvik om hvorfor han trodde at pågripelsen av Cappelen kom til å føre Spesialenheten på sporet av «gangstertelefonen».

I retten tirsdag hevdet han at han destruerte telefonen «lenge etter» at Cappelen hadde blitt pågrepet.

– Det er sånn man tenker når man driver med dette. Sikkerhetsnivået i (det nasjonale) prosjektet var så høyt at jeg ikke ville ha fokus på denne telefonen. Der lå det andre folk, som jeg aldri kommer til å snakke om. Om jeg hadde levert fra meg dette, hadde jeg brutt mine egne regler.

– Jeg får ikke svar på spørsmålet mitt: Hva var det ved pågripelsen av Cappelen som gjorde at du trodde at telefonen kom til å bli gått gjennomgått? fulgte Presthus opp.

– Det viser seg jo nå at jeg hadde rett. Dere har jo alle de 1500 kommunikasjonshendelsene, og det lå ikke noe mer der. Det var ingen andre av mine nærmeste medarbeidere som visste om det nasjonale prosjektet.

Ampert i retten

Presthus spurte også flere ganger på hvem sin beslutning det var å kaste den aktuelle telefonen.

– Jeg tok den beslutningen, nærmest ropte Jensen mot slutten av rettsdagen.

Den korrupsjons - og narkotikatiltalte politimannen hadde allerede hevet stemmen mot aktor flere ganger, og virket tidvis irritert over det han oppfattet som gjentagende spørsmål om brudd på instruksen som regulerer politiets omgang med informanter.

Presthus brukte tirsdag mye tid på at Jensen selv hadde vært med på å utarbeide slike instrukser, både nasjonalt og i Oslo-politiet. Jensen svarte da, flere ganger, at det var stor forskjell på teori og praksis når det gjaldt arbeidet med informanter.

Presthus ønsker ikke å kommentere betydningen av de nye opplysningene om telefonen som ble kastet i Glomma overfor NRK.