Ny blodprøve kan oppdage kreft

– Området for å oppdage kreft på et tidlig stadium er enda lite utviklet, så resultatene for hva dette kan utgjøre er utrolig spennende, Cristian Tomasette, lege ved Johns Hopkins University i Baltimore.

Sammen med en gruppe kreftforskere, har han tatt et stort steg fremover i et av medisinverdenens kanskje største spørsmål – en universell blodprøve for kreft.

Fant 70 prosent av krefttilfellene

Forskernes mål var å finne opp en test som kunne tas årlig, og som tidlig kunne oppdage eventuelle kreftformer, skriver BBC.

Når svulster oppstår i kroppen, frigjøres spor av mutert DNA og proteiner i blodet. Det er dette forskerne nå jobber med å identifisere.

CELLEMUTASJON: Bildet viser en kreftcelle som holder på å dele seg. Foto: AP

Testen ser etter mutasjoner i 16 forskjellige gener som regelmessig oppstår under kreft, i tillegg til åtte proteiner som også ofte frigjøres. Dette gjør det mulig å avdekke så langt åtte utbredte kreftformer.

– Jeg tror dette kan ha en enorm innvirkning på å redde liv og at dem med kreft får større sjanser til å overleve, sier Tomasette til den britiske kringkasteren, og legger til at fremtiden ser lys ut for testen.

1005 pasienter med kreft i lever, eggstokker, mage, bukspyttkjertel, spiserør, tykktarm, lunge og bryst ble testet i forsøket. Kreften hadde ikke spredd seg til noe annet vev hos pasientene.

Totalt fant testen 70 prosent av krefttilfellene.

– Lang vei til å vite om det fungerer

Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei, syns den nye testen er spennende.

– Vi er kjent med teknikken fra før, men forskjellen med denne testen er at det ser ut til at den har en bedre oppdagelsesrate. Dette synes vi er kjempe spennende, sier Opdalshei.

SKEPTISK: Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei, sier det vanligvis tar lang tid fra slike funn til at man faktisk kan bruke det i praksis. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Hvis metoden tas i bruk i Storbritannia og USA, hvor lang tid vil det ta før den da kan brukes i Norge?

– Ofte går det relativt fort når man har kommet dit at man har en ferdig og godkjent test. Slik som jeg skjønner det, er formålene også at den skal være billig og økonomisk gunstig, noe som også vil være veldig bra, sier Opdalshei.

Likevel er han kritisk til at dette er en metode som kan tas i bruk i nær fremtid.

– Det er helt klart et gjennombrudd, men ofte er det en lang vei fra man får slike funn til at man kan være sikker på om det fungerer. Forskere kan fort bli litt «revet med», sier han.

Opdalshei mener utfordringen blir å kjøre testen på dem som man ennå ikke vet om har kreft.

– På denne måten kan man da skille mellom dem som har kreft og ikke. Det er vesentlig for at testen skal kunne tas i bruk, sier han.

EN NY ERA: Hvis den nye blodprøven blir vellykket, håper forskerne at den vil erstatte screeninginstrumenter som mammografi, som benyttes for å avdekke brystkreft. Foto: Christine Olsson/tt / NTB scanpix

Det er dette som er neste skritt for den nye krefttesten. Mennesker som enda ikke har fått diagnosen, skal nå testes for å kartlegge testens nytteverdi.

– Vi håper testen kan erstatte screeninginstrumenter, som mammografi som brukes under brystkreft, eller koloskopi som brukes under kreft i tykktarmen, sier Cristian Tomasette.

Ikke gitt at de starter behandling

Testen omtales som «helt unik», blant annet i forskningsmagasinet Science, nettopp fordi den jakter både muterne DNA og proteiner.

Etter hvert som testen vil analysere flere mutasjoner og proteiner, vil den også over tid kunne avdekke enda flere kreftformer.

Lege ved Instituttet for kreftforskning i London Gert Attard, er veldig begeistret for den nye testen.

– Dette er som Den hellige gral – en blodprøve som kan diagnostisere kreft, uten andre prosedyrer som skanning eller koloskopi. Den har et massivt potensial, og vi er veldig nær med å ta den i bruk sier Attard.

Han legger til at de er veldig nærme med å kunne ta i bruk blodprøven ettersom teknologien er utviklet. Likevel påpeker han at det er usikkert akkurat hva som kan gjøres når kreften eventuelt oppdages.

– I noen tilfeller kan behandlingen være verre å leve med, enn å bare leve med kreften som ikke er livstruende. Så selv om vi oppdager kreften på et tidlig stadium, er det ikke gitt at vi starter behandling, sier Attard.

Prisen for en slik blodprøve er foreløpig satt til under 4000 kroner, som er rundt den samme prisen for koloskopi i Storbritannia.