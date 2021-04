NRK-profil fikk korona – fortalte om smitteskammen på lufta

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi snakket ikke om dette i dag for at jeg skal få medlidenhet eller oppmerksomhet. Det var utelukkende fordi vi har et samhold i programmet, og det har blitt en stabil gjeng som lytter på oss. Da tenkte vi at hvis folk har spørsmål, så blir det kanskje lettere å relatere seg til det hvis de hører det fra oss, sier Andersen.

Det var under radioprogrammet «HC og Andrea» på NRK P1 at Andersen og medprogramleder Andrea Lindquist åpenhjertig delte at førstnevnte hadde blitt smittet av korona i påsken.

– Det var skummelt. Jeg er ikke flau over å innrømme det. Det er så mange svære overskrifter og historier fra virkeligheten om mennesker som det gikk verre med enn det tross alt gjorde med meg, fortalte Andersen.

Hør sendingen der HC snakker om sin korona-skam her.

Følte han sviktet «laget»

I tillegg til frykt kjente han også på en følelse av skam i etterkant av den positive testen. Han ville ikke smitte sin familie eller kollegene, og han følte at han hadde sviktet «laget» – hele den norske befolkningen som daglig kjemper for å unngå å bli smittet av viruset.

– Det er så fantastisk samhold i Norge, hvor stort sett alle står sammen og følger rådene. Man har alltid følt samhørigheten med alle dem som kjemper for å ikke få korona, men med en gang jeg fikk det så fikk jeg en merkelig følelse om at jeg ikke er i den store gruppen lenger – nå er jeg i den lille, sier han.

Han ba også om anonym smittesporing da han fikk valget.

– Jeg ville ikke at de som var rundt meg skulle sende meg til sykehuset den ene dagen, og så sto det i avisen den neste dagen. Nå når alt har gått bra, er det ekstremt hyggelig å lese alle de meldingene vi fikk i dag under og etter sending, sier Andersen.

– Ingens skyld

Han tror at mange andre dessverre også føler på skam når de blir smittet av covid-19-viruset, og sier man ikke kan klandre seg selv.

– Den skammen kommer uten at man har en rasjonell forklaring. Det er ingen grunn til å ha skam knyttet til det. Så lenge man følger de rådene som er, så er det ingens skyld, sier han.

Selv om de fleste meldingene under programmet har vært positive, så var det en del som reagerte da Andersen kom i skade for å si at han hadde levd «asketisk», men at dette ikke var nok til å unngå smitte.

– Da kom det noen kjempesinte meldinger og folk som spurte «er man ikke bra nok når man blir smittet?». Det er klart at dette overhodet ikke er tilfellet, for det er veldig mange som blir smittet og ikke kan klandres i det hele tatt, sier Andersen.

Han er i dag smittefri. Andersen kjenner at han blir lettere andpusten enn før, og sier det vil ta litt tid før han blir 100 prosent bra igjen. Men han gleder seg over at det hele endte så godt som det gjorde.

– Jeg vet hvor heldig jeg var som ikke havnet på sykehus. Jeg slapp med skrekken, sier han.