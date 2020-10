Kommunelegen: Ikke vis pekefinger, vis omsorg!

Hammerfest hadde ingen nye smittede forrige døgn, men gleden ble kortvarig. I går ettermiddag og kveld ble det registrert fire nye med covid-19.

En av dem er pasient ved sykehuset, mens tre er ansatte.

To av de fire hadde ikke symptomer. De ble rutinemessig testet, i likhet med alle andre ansatte ved Hammerfest sykehus.

Det viser hvor viktig det er at vi ikke påfører skyld og skam knyttet til koronaviruset, sier kommuneoverlege Sonni Schumacher.

Hun sier det er helt naturlig at økt smitt gi økt bekymring, redsel og uro.

– Da er det fort gjort å ta det ut med å bli sint, spekulere og dele ut skyld. Men det er ingen sin skyld at vi står i denne situasjonen vi står i nå, med et globalt virus som smitter lett.

– Du kan følge alle smittevernregler og likevel blir smittet. Du kan som smittet gjøre alt rett og likevel smitte andre. Da trenger vi ikke lete etter brudd på reglene eller syndebukker. Det er det samme som å gi skam. Blir det koronaskam, vil færre teste seg, og det blir vanskelig å slå ned utbrudd. Skam er ikke helsefremmende på noen måte, sier Schumacher.

– Det å vise hverandre omsorg er viktig. Send en melding. Ta en telefon. Gjør ting som kan glede andre. Det viktigste når vi har et stort utbrudd er ikke å vise noen pekefinger, men å vise omsorg og følge smittevernregler.

Smitten øker mange steder

Hammerfest er ikke alene om å se et oppsving i koronasmitten.

Det siste døgnet er det registrert 270 nye smittede i Norge. Det er nesten like mange som i mars, men må også ses i lys av at det nå testes langt flere. I mars var 5 prosent av prøvene positive. De siste ukene har det vært litt over 1 prosent.

I Finnmark er det nå 45 koronatilfeller: Ett i Vadsø, tre i Vardø, seks i Porsanger, seks i Alta og 29 i Hammerfest.

Sykehuset hardt rammet

Klinikksjef Jonas Valle Paulsen forteller om ekstremt utfordrende dager for Hammerfest sykehus. De har 19 ansatte med bekreftet covid-19 og 130 personer i karantene.

– Driften vår er presset til det ytterste. Men vi har ansatte som gjør en fantastisk god jobb, sier Paulsen.

Klinikksjefen sitter selv i karantene på hjemmekontor.

– Det er ekstremt utfordrende å ikke være i lag med de andre, men vi har god støtte fra resten av Finnmarkssykehuset og ekstra personell på jobb.

– Så har vi besluttet å ta ned aktivitetene vår for hele neste uke. Det gjør at vi har flere forutsetninger for å få kontroll på situasjonen.

– Nå tester vi jo alle ansatte på sykehuset. Det gjør at vi skal kunne finne dem hvis det er noen som går rundt og kan være smittet uten at de har sterke symptomer som de selv har reagert på. Den jobben er godt i gang, og den vil vi være ferdig med i løpet av dagen eller helga, sier Paulsen.