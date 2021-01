Kommune ber folk slutte med «smitte-shaming»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Vi har en oppfordring til alle. IKKE, gjentar IKKE bidra til "smitte-shaming". I tillegg til å gjøre situasjonen verre for de som blir rammet av covid-19, kan det bidra til å spre smitte!»

Fredag kveld ble denne meldingen lagt ut på hjemmesiden til Eigersund kommune og på Facebook. Kommunikasjonssjef Leif E. Broch sier det var på tide å ta skikkelig tak i situasjonen.

– Vi har fått en del henvendelser om at enkelte sprer rykter. Det skal være rykter om hvem som har fått koronasmitte og hvorfor. Det virker som noen er veldig opptatt av å finne en syndebukk, sier han.

Eigersund kommune har blitt definert som en «rød kommune» og var i en periode den kommunen i Rogaland som var hardest rammet av koronaviruset. Hovedtyngden av de registrerte tilfellene er knyttet til arbeidstakere som kommer fra «røde land».

Til sammen er det så langt registrert 89 covid 19-tilfeller i kommunen.

Frykter folk skal unngå å teste seg

Broch mener såkalt «smitte-shaming», altså det å spre rykter og plassere skyld på dem som blir syke av covid-19, er problematisk på to måter.

– For det første legger det sten til byrden for dem som er syke og har det tøft allerede. For det andre kan ryktene bidra til mindre åpenhet om korona og at folk ikke vil teste seg. I aller verste fall kan det føre til at smitten blir spredd videre, og at koronaen kommer inn på for eksempel en institusjon. Da kan liv gå tapt.

Leif E. Broch i Eigersund kommune. Foto: Eigersund kommune

Kommunen er tydelig på at oppfordringen gjelder alle aldersgrupper:

«La oss gjøre det helt klinkende klart; Vi ber alle, voksne som unge, om ikke å bidra til "smitte-shaming" - som du gjør om du sprer rykter, plasserer skyld og skam for smitte av covid-19 og karantene», står det i innlegget.

La vekk byråkratspråket

«Smitte-shaming» og «koronaskam» har blitt et problem mange steder. I sommer tok helseminister Bent Høie et oppgjør med «koronaskammen» og oppfordret i stedet folk til å fortsette å teste seg hvis de har symptomer på viruset.

– Skyld og skam har aldri vært til hjelp mot smittsomme sykdommer, sa helseministeren.

Eigersund kommune har også tidligere gått ut med en oppfordring om å slutte med «smitte-shaming», uten at det hjalp så mye. Derfor ville Broch sende ut mer klar tale denne gangen.

– Jeg var litt tøff i kantene da jeg skrev det, jeg la vekk det vanlige byråkratspråket som kommunen ofte bruker. Men dette budskapet kan ikke pakkes inn i bomull, sier han.