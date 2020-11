Frykter veldig dyre flybilletter dersom Norwegian går konkurs

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag ble det klart at regjeringa ikke innfrir ønsket fra Norwegian om flere milliarder kroner i støtte. I stedet legger de fram nye, generelle tiltak for å få luftfarten gjennom koronakrisa.

Norwegians konsernsjef, Jacob Schram, utelukker ikke at det kan gå mot konkurs.

Passasjerer NRK møter på flyplassen i Bodø mener Norwegian er viktig for konkurransen i markedet.

Hege Gyllensten flyr mest med SAS, men har også reist en del med Norwegian.

Flypassasjer Jakob Sundet. Foto: Sigrid Synnøve Øberg / NRK

– De har vært veldig bra å ha, for eksempel med direkterutene til USA. Det er klart at prisene til SAS er bestemt på at de har konkurranse, så får vi enevelde igjen vil jeg tro at det blir mindre utvalg og kanskje dyrere reiser.

Jakob Sundet reiser lite på fritida, og tenker derfor ikke så mye på prisen når han skal ut å fly.

– Men jeg reiser mye for å komme meg på jobb. Så det kan bli vanskeligere med færre avganger, for både ansatte og arbeidsgivere.

Flypassasjer Hege Gyllensten på Bodø lufthavn. Foto: Sigrid Synnøve Øberg / NRK

NHO: – Dyrere billetter og færre avganger

Daniel Bjarmann Simonsen i NHO Nordland sier en konkurs i Norwegian kan bety at det vil koste mye mer å fly enn i dag.

– Jeg frykter veldig dyre flybilletter. Og færre avganger.

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Vi kan ende opp der vi var på begynnelsen av 2000-tallet, da konkurransen mellom SAS og Braathens forsvant. Vi snakker over 5000 kroner Bodø-Oslo. Og det var i 2002-kroner.

Luftfarten er inne i en dyp, langvarig krise på grunn av koronapandemien.

Så langt i år har staten gitt 13 milliarder kroner ekstra til luftfarten i Norge. Og de skal bruke enda mer.

Bjarmann-Simonsen er redd det kan bli beintøft for mange bedrifter og arbeidsplasser dersom Norwegian ikke klarer seg.

– Det vil kunne bli vanskelig å drive bedrift, skape jobber og verdier i og fra Nord-Norge. Vi er helt avhengig av et godt og rimelig flytilbud som kobler oss med resten av landet og verden.

Torghatten på ballen

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll frykter hva som kan skje dersom Norwegian forsvinner.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Deres rutetilbud er en viktig del av infrastrukturen vår. En fare er at det blir større arbeidsledighet, dyrere flyvninger og et mer brutalt arbeidsmarked i luftfarten i Norge.

Norvoll mener at staten bør strekke seg langt både for Norwegian, SAS og Widerøe.

Det er Bjarmann-Simonsen enig i.

– Myndighetene har bedt bedrifter og folk holde seg hjemme og borte fra flysetene. Da bør de også strekke seg langt for å kompensere for dette.

Tror prisen kan gå opp

Frode Steen, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH), er ekspert på luftfart.

Han er enig i at det er viktig at Norwegian overlever.

– Med det norske rutenettet og de utfordringene vi har med tanke på vær og vind, så har Norwegian bygd opp en bra operasjon.

I tiden det vil ta for en ny aktør å etablere seg i markedet, vil vi få et dårligere tilbud, tror Steen.

Prisen vil etter alt og dømme også gå opp.

– Vi har sett gang på gang at når Norwegian går inn og ut av en rute så endrer prisstrukturen seg. Konkurranse gir lavere priser. Vi ser jo at når Wizz Air tilbyr billetter til 199 kroner så gjør Norwegian det samme.

Rammer distriktene hardest

Samtidig mener Steen det er riktig av myndighetene å strupe pengesekken nå.

For selv om det er viktig at Norwegian overleverer, er det ikke riktig at staten går inn og betaler ett selskap spesifikt, sier han.

Frode Steen, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Foto: NHH / Hallvard Lyssand

– De skal gå inn og lage rammebetingelser for luftfarten som gjør at både Norwegian, SAS og Norwegian overlever. Så lenge de følger opp med generelle ordninger alle kan gå inn i, så er det en god beslutning.

At Norwegian forsvinner vil koste mest for Distrikts-Norge, tror Steen.

– Der finnes det flere ruter som er tynne og hvor man er avhengig av et stort nettverk for å få lønnsomhet. For Oslo-Bergen betyr det lite for der er det alltid noen som har lyst å fly, men det betyr ikke at folk vil fly Evenes-Oslo.

Kan være interessert i flyene

Mandag ettermiddag skriver Dagens Næringsliv at Torghatten vurderer å komme på banen dersom Norwegian går over ende.

Hovedeier Brynjar Forbergskog kan være interessert i noen av flyene og de ansatte hos Norwegian.

Han har allerede gravd i lommene for å bli hovedeier i Widerøe. Nå åpner han altså opp for å kjøpe opp en del av Norwegian, om selskapet ikke klarer seg alene.