Fra 15. juli kan nordmenn reise til utvalgte land i Europa uten å sitte i karantene ved hjemkomst, og utenlandske turister kan komme hit.

Det er gledelige nyheter for flyselskapene, som opplevde en etterspørselsøkning i kjølvannet av pressekonferansen der nyheten ble annonsert.

– Salget har faktisk økt med 36 prosent sammenlignet med dagen før, så det er helt åpenbart at nordmenn ønsker å reise i sommer, sier kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen til NRK.

Henter 600 ansatte tilbake

Økningen i etterspørsel betyr at selskapet fra 1. juli henter tilbake 600 permitterte ansatte. Selskapet permitterte rundt 5000 ansatte da krisen inntraff i mars.

Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian utelukker ikke at de ansatte som hentes tilbake i juli kan måtte permitteres igjen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Samtidig utelukker ikke Sandaker-Nielsen at de tilbakehentede ansatte kan måtte permitteres igjen, skulle situasjonen endre seg.

– Vi opplever noe økning i etterspørselen og er glade for at vi kan kalle tilbake 600 kolleger fra permisjon. Men, det er ingen garanti for at de ikke må ut igjen i permisjon hvis etterspørselen skulle falle, sier Sandaker-Nielsen.

SAS fortsetter nedbemanning

John Eckhoff er kommunikasjonssjef i SAS. Han sier selskapet også har opplevd en økning i etterspørsel det siste døgnet, og dermed vil øke kapasiteten noe.

– Vi øker fra 30 fly i juni til 40 fly i juli, og er i beredskap for å øke ytterligere dersom etterspørselen øker fortsatt, sier Eckhoff til NRK.

Samtidig sier han at SAS vil fortsette nedbemanningsprosessen som ble varslet i april. Sent torsdag kveld kom nyheten om at flyselskapet sier opp 560 piloter i Sverige, Norge og Danmark.

John Eckhoff i SAS sier selskapet fortsetter nedbemanningen. Foto: SAS

– Fortsatt vanskelig situasjon

– Dette er helt klart positive nyheter for oss som flyselskap og betyr at vi kan ta flere ansatte i arbeid. Samtidig tror jeg det er viktig å huske på at i juli vil det bare være rundt 30 prosent av vår kapasitet i bruk sammenlignet med en vanlig sommer, sier Eckhoff.

–Vi er fortsatt i en veldig vanskelig situasjon rent økonomisk og fremtidsmessig, og de prosessene vi har igangsatt for å justere bemanning etter etterspørsel, de fortsetter, legger han til.