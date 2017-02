Norwegian-aksjen stiger etter ros fra Trump-administrasjonen

Det har vært knyttet spenning til hvorvidt Trump-administrasjonen ville reversere Obamas beslutning om å gi Norwegian Air International flytillatelse mellom Europa og USA.

De første konkrete signalene kom tirsdag, da pressetalsmann Sean Spicer i Det hvite hus roste Norwegian for å skape flere arbeidsplasser i USA.

På Oslo Børs stiger aksjekursen i Norwegian Air Shuttle med 3,5 prosent til 269,90 kroner rett etter klokka 13, mens hovedindeksen til sammenligning faller 0,4 prosent.

Årsaken til kursoppgangen er uttalelsene fra Spicer, sier Norwegian-analytiker Kenneth Sivertsen i SEB.

Flyselskapet Norwegians konkurrenter håper at en ny ledelse i Det hvite hus vil reversere Norwegians godkjenninger til å fly mellom Europa og USA. Trump skal torsdag denne uka møte representanter for luftfartsindustrien. Foto: MANDEL NGAN / AFP

– Kommentarene som Spicer kom med i går er på linje med det Norwegian argumenter med. Norwegian kjøper amerikanske fly, ansetter amerikansk mannskap og bringer flere turister til USA – i sum er det positivt for amerikansk økonomi, sier Sivertsen.

Han mener at uttalelsene peker i retning av at det sannsynligvis ikke blir noe reversering av godkjennelsen, til tross for press for amerikanske fagforeninger.

En gruppe amerikanske fagforeninger besluttet i januar å saksøke Obama-administrasjonen for å ha gitt Norwegian Air International flytillatelse mellom Europa og USA.

Ledere for amerikansk luftfartsindustri skal torsdag møte president Donald Trump

Også en annen analytiker NRK har snakket med onsdag formiddag peker på uttalelsene fra Det hvite hus som årsaken til at kursen stiger.

– Men bakteppet her er at aksjekursen har falt mye i det siste, så oppgangen tar igjen noe av fallet, sier vedkommende.