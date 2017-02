Trumps pressetalsmann roser Norwegian

Det var på pressekonferansen i Det hvite hus i ettermiddag pressetalsmann Sean Spicer roste det norske flyselskapet. Spicer ble spurt om den omstridte flytillatelsen Norwegians EU-registrerte selskap fikk av president Obama i desember for å fly til og fra USA:

– Jeg har forstått det sånn at Norwegian må bruke 50 prosent amerikansk arbeidskraft på sine USA-ruter. Jeg vil ikke komme presidenten i forkjøpet her, men det er bra for USA med slike avtaler fordi arbeidsplassene de skaper hjelper USA, sa Spicer på dagens pressekonferanse i Det hvite hus.

Det var det konservative nettstedet og magasinet Newsmax reporter som spurte Spicer hva Trump mener om flytillatelsene Norwegian og selskapet Emirates har fått.

Spørsmålet kom mens Spicer diskuterte Trumps mål om å prioritere USA først.

Tryggere under Trump?

I desember fikk Norwegian til slutt godkjent sin søknad om tillatelse til å fly til og fra USA av det amerikanske transportdepartement. Det tok tre år å få søknaden innvilget blant annet fordi fagforeningene for piloter i USA kjempet mot den.

Den ble imidlertid til slutt godkjent av Obama-administrasjonen.

Etter uttalelsen til Sean Spicer i dag, kan det høres ut som Norwegians avtale går en tryggere framtid i møte som vil gjøre det lettere for selskapet å fortsette å ekspandere USA-rutene.

– Skaper hundrevis av jobber

Kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nilsen, forteller at selskapet vil ha over 1000 ansatte i USA innen utgangen av 2017. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nilsen i Norwegian sier til NRK i kveld at selskapet skaper hundrevis av jobber i USA, både i lufta og på bakken. Og at de gjennom den store bestillingen av Boeing-fly også bidrar til å sysselsette mange ved Boeing-fabrikkene i Seattle og Charlotte.

– I dag er over 50 prosent av besetningen på våre transatlantiske ruter amerikanske. Vi har i dag over 500 amerikanske medarbeidere, og planen er at vi innen utgangen av året vil ha over 1000, sier Sandaker-Nilsen.

Han tror at konkurrentenes fagforeninger snart må innse at lave priser, nye fly og amerikanske jobber har kommet for å bli.

Norwegian flyr høyt. Nå ser det ut til at selskapet får vokse også i USA. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Oslo er for liten

– Pilotlønninger er globale, så en amerikansk, britisk og norsk pilot tjener omtrent det samme. Vi etablerer baser der trafikken er største, som er New York, Fort Lauderdale og London. Oslo og Norge er for lite til å betjene et stort internasjonalt rutenett, legger kommunikasjonssjefen til.Ha forteller at de er i gang med rekrutteringen av amerikanske piloter, og at de første USA-baserte pilotene vil være i gang på vårparten en gang.