Norskkurder sendte ut NATO-meldingen som skapte bråk hos Erdogan

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ble fremstilt som fiende på NATO-øvelse. Foto: RTV

Ifølge Aftenposten er opplysningen om vedkommendes kurdiske bakgrunn kjent både i Forsvaret og i UD-kretser.

Etter det avisa erfarer, ble øvelsesmeldingen sendt ut på Twitter under NATO-øvelsen Trident Javelin, som fant sted i Stavanger i november. Budskapet var trolig en del av øvelses-spillet der Nato skulle takle å bli utsatt for falske nyheter som kunne sette samholdet på prøve.

Både presidenten og landets grunnlegger Mustafa Kemal Atatürk ble framstilt som fiender i meldingen.

Med de nye opplysningene er det ifølge Aftenposten et åpent spørsmål om det var en glipp at Erdogan og Atatürk dukket opp som fiender under øvelsen.

Avisa har ikke fått dokumentert hvorvidt meldingen som ble sendt ut, var godkjent i forkant.

Kalte hjem tyrkiske soldater

Etter hendelsen kalte Tyrkia hjem 40 soldater fra øvelsen og Erdogan gikk til muntlig frontalangrep på Nato. Hendelsen utløste gjentatte beklagelser fra Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) måtte beklage at Tyrkias president ble fremstilt som fiende på en NATO-øvelse i Norge. Foto: Martin Roalsø / NRK

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen var også raskt ute med å beklage hendelsen, som «ikke på noen måte reflekterer Norges syn på Tyrkia».

– Tyrkia er en viktig alliert i Nato, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, sier Bakke-Jensen.

I etterkant av øvelsen har Erdogan nektet å godta unnskyldningene fra både Norge og Nato-hold, og hevdet episoden var «et uttrykk for vrangforestillinger av Tyrkia» innad i forsvarsalliansen.

– Gått lenger i beklagelse enn nødvendig

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener Norge har beklaget mer enn situasjonen strengt tatt krever. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener Norge har kommet med tilstrekkelige beklagelser.

– Norge og Nato har vært svært opptatt av å beklage dette, noe det antagelig er to årsaker til. Den ene er at man vil hindre at Tyrkia som en hittil sekulær og vestligorientert stat glir ut av hele det vestlige samarbeidet, og inn i den islamske sfæren.

– For Nato er det også spesielt viktig å unngå at det oppfattes som alliansen slår sprekker, uansett hvilket land det er snakk om. Kombinasjonen av de to faktorene gjør at Nato har gått langt i å beklage og unnskylde, nesten lenger enn episoden gir grunnlag for.