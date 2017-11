Diesen om tabbeøvelsen: – Nato har sagt mer unnskyld enn det er grunn til

En Nato-øvelse på Jåttå i Stavanger i forrige uke ble til internasjonale nyheter, etter at hele den tyrkiske delegasjonen trakk seg fra øvelsen.

Bakgrunnen var at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Tyrkias grunnlegger Mustafa Kemal Atatürk ble brukt i en plansje som skulle illustrere en fiendtlig styrke, ifølge det regjeringsvennlige, tyrkiske nettstedet Daily Sabah.

Å fornærme den tyrkiske landsfaderen er forbudt ved lov i Tyrkia.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen var raskt ute med å beklage hendelsen, som «ikke på noen måte reflekterer Norges syn på Tyrkia».

– Tyrkia er en viktig alliert i Nato, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, sier Bakke-Jensen.

I etterkant av øvelsen har Erdogan nektet å godta unnskyldningene fra både Norge og Nato-hold, og hevdet episoden var «et uttrykk for vrangforestillinger av Tyrkia» innad i forsvarsalliansen.

Statsminister Erna Solberg: – Håper Tyrkia godtek orsakinga vår

Mustafa Kemal Atatürk Ekspandér faktaboks Grunnla den tyrkiske republikken etter Det osmanske rikets fall rett etter første verdenskrig, og ble også landets første president.

I de senere år har Atatürk blitt kritisert for overgrep mot og undertrykkelse av befolkningen, og blir tidvis regnet som en diktator.

Han tok makten gjennom et militærkupp og styrte landet til sin død. Under hans styre ble kritikere fengslet, og av og til henrettet. Under Atatürks ledelse oppsto det en omfattende personkult i form av utallige skulpturer, malerier og bilder over hele landet.

Det er forbudt ved lov å fornærme Atatürks person eller minne i Tyrkia. Kilde: Wikipedia/NRK

Taus nordmann

Øvelsen på Jåttå var en del av Trident Javelin-serien, som har blitt beskrevet som en av de mest prestisjetunge NATO-øvelsene i nyere tid.

Målet er å teste de ulike delene av Natos evne til å gjennomføre felles krigføring og ble gjennomført som en ren datasimulering. Noe av hensikten var øve på samhandling mellom sivile og militære enheter.

I forbindelse med øvelsen ble det også leid inn sivile kontraktører, noe som ikke er uvanlig i Nato-sammenheng. Etter det NRK får opplyst var det en sivil nordmann som stod bak den ene hendelsen som førte til at Nato-delegasjonen trakk seg i protest.

Mannen skal etter det NRK får opplyst ha bakgrunn fra Forsvaret, men er ikke tilknyttet Forsvaret i dag. Han skal ha blitt fjernet fra øvelsen som følge av tabben.

NRK har vært i kontakt med mannen, som ikke ønsker å uttale seg om hva som skjedde.

I tillegg til denne hendelsen melder tyrkiske medier at en norsk offiser med tyrkisk opprinnelse skal ha åpnet en falsk Erdogan-konto på Natos interne sosiale medium, og postet anti-Nato-kommentarer i Erdogans navn. Offiseren skal ha blitt bortvist, ifølge den tyrkiske nyhetskanalen NTV.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og generalmajor Reinhard Wolski, sjef for Joint Warfare Center, ved Nato-leiren i Stavanger i 2015. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Klossete

Sverre Diesen var forsvarssjef i Norge fra 2005 til 2009, da han gikk av ved oppnådd aldersgrense.

Han mener Natos Joint Warfare Centre må ta selvkritikk for å ikke i tilstrekkelig grad ha gjort gode nok undersøkelser før den norske kontraktøren ble leid inn.

– Det virker unektelig litt klossete å utløse en slik sak på et sånt grunnlag. Det er jo heller ikke direkte overraskende at tyrkerne hisser seg opp over dette, sier Diesen til NRK.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Diesen er i dag tilknyttet Forsvarets forskningsinstitutt, men påpeker at han uttaler seg i kraft av å være tidligere forsvarssjef.

Han tror hendelsen i Stavanger kan være kjærkommen for president Erdogan, som den siste tiden har vært opptatt av å distansere Tyrkia fra Vesten.

– Norge og Nato har vært svært opptatt av å beklage dette, noe det antagelig er to årsaker til. Den ene er at man vil hindre at Tyrkia som en hittil sekulær og vestligorientert stat glir ut av hele det vestlige samarbeidet, og inn i den islamske sfæren.

– For Nato er det også spesielt viktig å unngå at det oppfattes som alliansen slår sprekker, uansett hvilket land det er snakk om. Kombinasjonen av de to faktorene gjør at Nato har gått langt i å beklage og unnskylde, nesten lenger enn episoden gir grunnlag for.

Statsminister Erna Solberg (H) har uttalt at hun håper hendelsen i Stavanger ikke skal påvirke forholdet mellom Norge og Tyrkia. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Taust fra Nato

Natos Joint Warfare Centre i Stavanger viser til Natos hovedkvarter i Brussel for kommentarer om øvelsen. NRK har vært i kontakt med Nato-hovedkvarteret med en rekke spørsmål om hvordan tabben kunne skje, og hvilke rutiner som finnes for å kvalitetssikre øvelser i Natos regi.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Ole Dalen / NRK

Natos presseapparat opplyser i en e-post at Nato nå skal «undersøke detaljene rundt hva som skjedde under øvelsen Trident Javelin-øvelsen i Stavanger, og hvilke videre tiltak som skal iverksettes for å sikre at slike hendelser ikke skjer igjen».

NRK har også vært i kontakt med oberst Sven Halvorsen, pressetalsmann for forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, med flere spørsmål. Halvorsen viser til at øvelsen ble gjennomført i regi av Nato, og at spørsmål om gjennomføringen derfor må rettes til forsvarsalliansen.

– Nato har sagt at de skal undersøke hendelsen. Vi avventer utfallet av disse undersøkelsene, og verken kan eller vil gi mer informasjon på det nåværende tidspunkt, sier Halvorsen.

Joint Warfare Center Ekspandér faktaboks Joint Warfare Centre (JWC) er et NATO-senter på Jåttå i Stavanger.

JWC ble opprettet i 2003 i forbindelse med omleggingen av NATOs kommandostruktur, som ble vedatt i Praha november 2002.

Målet med senteret er å utvikle og gjøre NATO mer beredt og mer fleksibel for fremtiden og drive med utdanning av hovedkvarterene som er operative. Sjefen for JWC er generalmajor Reinhard Wolski.

JVC skal blant annet gjennomføre trening av felles staber og gjennomføre felles analyse. Kilde: Wikipedia

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan snakker om Nato-øvelsen i Stavanger 17. november. I bakgrunnen henger plakater av Erdogan og Tyrkias «landsfader» Mustafa Kemal Atatürk Foto: AP

– Trenger ikke Nato

På spørsmål om tabbeøvelsen kan gjøre det mer aktuelt for Tyrkia å trekke seg ut av Nato, sier Diesen at det i alle fall er mer sannsynlig at Tyrkia melder seg ut, enn at de blir ekskludert fra forsvarsalliansen.

– I tillegg til Erdogans holdning har heller ikke Tyrkia lenger det samme behovet for Nato som de hadde under den kalde krigen, når Sovjetunionen ikke lenger eksisterer. Skulle man tenke seg et land som det kunne være aktuelt å melde seg ut for, så er det nok Tyrkia, sier Diesen.

Den tidligere forsvarssjefen er imidlertid ikke sikker på om tyrkisk Nato-exit vil være et avgjørende slag for alliansen. Han trekker fram at andre land i regionen står klare til å melde seg inn i Nato, dersom Tyrkia går ut.

– Til en viss grad ville det svekket Natos innflytelse i Midtøsten, der Tyrkia har vært en bastion. Det er likevel en realitet at Tyrkia allerede har distansert seg politisk fra alliansen, og da er samarbeidet egentlig ikke så mye verdt militært heller.