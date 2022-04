Norske luftvernsystem er sende til Ukraina

– Konflikten i Ukraina kan bli langvarig, og landet er avhengig av internasjonal støtte for å stå imot russisk aggresjon, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i ei pressemelding.

Derfor har regjeringa vedteke å donera om lag 100 Mistral-luftvernmissil til Ukraina, skriv Forsvarsdepartementet i pressemeldinga.

– Dei driv ein heroisk forsvarskamp, og har bedt verdssamfunnet om mange våpentypar. Luftvern er ein av dei våpena dei har bedt om, som me no bidrar med, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram til NRK.

Ifølge Statsministeren sitt kontor (SMK) er våpensystemet allereie i Ukraina.

I pressemeldinga opplyser departementet at våpena allereie er sende ut av landet.

Regjeringa har tidlegare vedteke å donera til saman 4000 panservernrakettar og fleire typar beskyttelsesutstyr og anna soldatutrusting.

Gir frå eige forsvar

Donasjonen vil gå ut frå Forsvaret si behaldning av Mistral luftvernmissil.

Forsvaret har planlagt å erstatta denne typen luftvern.

Forsvarsminister Gram seier til NRK at regjeringa har sett på kva dei kan bidra med på kort tid, utan at det skal gå ut over eigen forsvarsevne.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Lise Åserud / NTB

– Då er Mistral noko me meiner me kan bidra med til Ukraina.

– Våpena er absolutt brukbare, og me trur dette blir eit bra bidrag til det som Ukraina treng no framover, seier forsvarsministeren til NRK.

Åsmund Aukrust (Ap) i forsvarskomiteen fortel at dette er ei avgjerd som blei tatt for ei tid tilbake, men at det er ei viktig støtte til Ukraina.

– Det kan vera heilt avgjerande, for dette kjem til å bli ein lang og tøff krig.

– Er Noreg si forsvarsevne viktigare enn Ukraina si akkurat no?

– Nei, det er det ikkje. Men eit kvart land må til ei kvar tid vera i stand til å forsvara seg sjølv, seier Aukrust.

I mars sende Forsvaret panservernrakettar til Ukraina. Biletet er teke i Oslo 3. mars 2022. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Sjølvforsvarsvåpen

Mistral-luftvernmissil er eit kortdistanse-våpen, som blir brukt frå eit køyretøy, skip eller helikopter.

Førsteamanuensis ved Luftkrigsskulen (LKS) Lars Peder Haga seier at våpenoverføringa mest sannsynleg vil hjelpa Ukraina.

– Dette er først og fremst eit våpensystem for å beskytta seg for kamphelikopter og lågthengande kampfly.

Haga seier at det også blir brukt som eit sjølvforsvarsvåpen for marine fartøy.

Nøgd med avgjerda

Leiar i Stortinget si Utanriks- og forsvarskomite Ine Marie Eriksen Søreide (H) seier at Høgre oppfordra regjeringa til å donera luftvernsystemet til Ukraina då dei konsulerte Stortinget om saka.

Leiar i Utanriks- og forsvarskomiteen i Stortinget, Ine Marie Eriksen Søreide (H). Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Og det måtte skje raskt. Så me er nøgde med at avgjerda er tatt og at våpenleveransen allereie er i Ukraina.

På spørsmål om Ukraina si forsvarsevne er viktigare enn Noreg si akkurat no, svarer Søreide at alle land må bidra, men også vurdera si eiga forsvarsevne.

– Noreg åleine kan ikkje gje alle våpena, men me må gje det me kan og det Ukraina har nytte av.

– Der må regjeringa vera raske i avgjerdene, og dei skal vita at dei har Høgre si fulle støtte også på tyngre forsvarsvåpen.

Miljøpartiet dei grøne (MDG) støttar også avgjera, fortel nestleiar i partiet Arild Hermstad.

– Me har støtte regjeringa si avgjerd om å senda våpen heilt sidan starten, og me kjem til å sjå positivt på dette.

Hermstad fortel at partiet skal diskutera saka i morgon.