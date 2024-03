Norske elever er med på å produsere våpen

– Som elev hos Nammo blir du plassert i mange spennende avdelinger.

I en rekrutteringsvideo laget av våpenprodusenten forsøker de å tiltrekke seg ungdommer til deres bedriftsskole som de har opprettet på Raufoss der de har hovedkontor.

– Praksisperiode hos Nammo er inngangsbillett til mange spennende yrker, sier våpen- og ammunisjonsprodusenten i videoen.

NRK forklarer Fakta om Nammo Fakta om Nammo Et internasjonalt konsern innen forsvarsindustri

Hovedkontor på Raufoss, der de har 900 ansatte.

Produserer ammunisjon, rakettmotorer og romfartsprodukter.

Konsernet har 2700 ansatte i 11 land.

Eid 50 prosent av den norske stat og 50 prosent av finske Patria Fakta om Nammo I januar bestemte regjeringen seg for å sette av en milliard kroner til øke produksjonen av ammunisjon på Raufoss. Statsminister Jonas Gahr Støre sa da at Ukraina-krigen hadde skapt større behov for ammunisjon, og pekte samtidig på Nammo som en viktig produsent av våpen. Fakta om Nammo Nammo har i måttet tåle mye kritikk for sin produksjon av våpen. I desember i fjor lenket aksjonister fra Palestinakomiteen seg fast utenfor deres hovedkontor på Raufoss. De hevdet at våpen fra Nammo ble brukt til å drepe palestinere i Gaza, noe Nammo har avvist. Forrige kort Neste kort

Dagbladet var en av de første som kastet lys over at våpen produsert av Nammo har havnet i Israel.

Nylig skrev NRK at Israel kan få flere Nammo-produserte våpen, som nå etterforskes for folkemord i den pågående krigen i Gaza.

Nå kan NRK fortelle at flere videregående skoler i Innlandet har et samarbeid med Nammo, som gjør det mulig for yrkesfagelever å være lærlinger hos våpenprodusenten.

Nammo: – Stolte over lærlingene våre

Nammo er en hjørnesteinsbedrift på Raufoss, der de har mer enn 900 ansatte.

De er også registrert som en såkalt lærebedrift.

For at en virksomhet skal kunne ansette lærlinger, må bedriften bli godkjent som lærebedrift av fylkeskommunen videregående skolen holder til i.

Ifølge Utdanning.no er Nammo AS godkjent som lærerbedrift, og har tillatelse til å ha opp mot 34 lærlinger hos seg.

I dag er det rundt 24 lærlinger hos våpenprodusenten som til vanlig er yrkesfagelever ved videregående skoler, ifølge Utdanning.no.

– Ordningen med lærlinger er et av flere viktige for vår rekruttering og bemanning, sier Korsvold om ordningen som gjør det mulig for 16-åringer å jobbe for våpenprodusenten. Foto: Nammo

– Vi er veldig stolte av alle lærlingene som jobber hos Nammo.

Det sier Thorstein Korsvold som er informasjonsdirektør ved Nammo.

– De gjør er viktig jobb hos oss, forteller han om lærlingene de har hos seg.

SV: – Det er ikke etisk riktig at barn skal stå og produsere våpen, sier Grete Wold, medlem av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

SV: – Dette er ikke greit

– At 16-åringer som faktisk er barn er med på å produsere våpen reagerer vi selvfølgelig kraftig på. Dette er ikke greit.

Det sier stortingsrepresentant for SV Grete Wold, som også er medlem av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Hun sier det er ekstra bekymringsfullt at barn jobber for våpenprodusenten, når flere eksperter mener de ser våpen produsert av Nammo hos israelske styrker.

– Det pålegger Nammo et særlig ansvar å sørge for at disse barna ikke blir satt til produksjon av våpen, sier representanten for SV, og legger til:

– Det er ikke etisk riktig at barn skal stå og produsere våpen.

Thorstein Korsvold, informasjonsdirektør i Nammo, er ikke enig i at det er galt at ungdommer jobber med våpenproduksjon.

– SV sier at det ikke er moralsk riktig for barn å jobbe for en våpenprodusent. Hva tenker dere om det?

HØYRE: Jønnes mener at det riktig og viktig at Nammo har lærlinger hos seg for å dekke framtidens kompetansebehov.

– Det de gjør hos oss bidrar til forsvar, sikkerhet og demokrati for Norge og Norden, og livsviktig hjelp for Ukraina. Jeg kan ikke tenke meg en viktigere og mer moralsk riktig oppgave, sier Korsvold.

Han får støtte av Kari-Anne Jønnes fra Høyre, som også er medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomite.

– Bedrifter som Nammo er høyteknologiske produksjonsbedrifter med stort behov for faglært kompetanse. Det at de har lærlinger er riktig og viktig for å dekke framtidens kompetansebehov, sier hun til NRK.

– Attraktiv kompetanse

Tron Bamrud, fylkeskommunedirektør i Innlandet bekrefter overfor NRK at elevene er med på å produsere våpen og ammunisjon.

Han sier videre at de er utplassert hos våpenprodusenten for å lære det bedriften jobber med.

SKJØNNER AT FOLK ER BEKYMRET: – Jeg skjønner at noen kan være bekymret for at norske elever jobber for Nammo. Samtidig så er det jo slik at de produserer noe som Norge og Vesten har stort behov for, sier Tron Bamrud, fylkeskommunedirektør i Innlandet. Foto: Samuel andersen

– Elevene skal utvikle en attraktiv kompetanse som det er behov for, da må de lære seg det de holder på med i bedriften.

– Skjønner du at folk er bekymret for at norske elever produserer våpen og ammunisjon?

– Jeg skjønner at noen kan være bekymret for det. Samtidig er det slik at Nammo er en virksomhet som produserer noe som Norge og Vesten har stort behov for, sier han.

– Men er det etisk riktig at barn produserer våpen?

– Dette er en helt lovlig produksjon som man driver med hos Nammo. Det er en viktig samfunnsoppgave som Nammo faktisk gjør med sin produksjon, sier fylkeskommunedirektøren.

I januar satte regjeringen av milliarder for å styrke forsvarsindustrien. Én milliard skal gå til Nammo. Foto: Petter Berntsen / AFP

Kan bli flere elever

I januar ble det kjent at regjeringen setter av milliardbeløp til norsk forsvarsindustri, deriblant én milliard kroner til å øke produksjonen av artilleriammunisjon hos Nammo på Raufoss.

– Krigen i Ukraina har skapt en situasjon der det er behov for store mengder ammunisjon, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han besøkte Nammo på Raufoss i starten av året.

Bamrud forteller NRK at den økte etterspørselen etter ammunisjon gjør det aktuelt å engasjere flere elever fra de videregående skolene.

– Med den endrede risikosituasjonen i verden og prioriteringen av ammunisjonsproduksjon så vil nok det være aktuelt å ha flere elever hos oss, avslutter han.

IKKE ULOVLIG: Kunnskapsministeren sier at Nammo er en godkjent lærebedrift og at det ikke er noe i veien for at lærlinger er med å produsere lovlige varer som Norge trenger. Foto: William Jobling / NRK

Kunnskapsministeren: – Eleven har valgt det selv

– Nammo er med sine lærlinger viktige for tilgangen til læreplasser lokalt og i hele regionen, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til NRK i en e-post.

– Har du forståelse for de som mener at det er bekymringsfullt at norske barn jobber for en våpenprodusent?

– Alle som er lærlinger hos Nammo er ungdommer som nærmer seg, eller er over 18 år. De har også selv valgt å søke læreplass der, sier kunnskapsministeren.

Hun sier at forsvarsindustrien er viktig for Norge, og at regjeringen er tydelig på at Norge trenger flere, ikke færre arbeidsplasser i industrien fremover i den sikkerhetspolitiske situasjonen Europa nå befinner seg i.