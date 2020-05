Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Svært få midtseter var ledige på Norwegians avgang DY540 fredag ettermiddag fra Oslo til Stavanger slik helsemyndighetene har anbefalt.

Helseminister Bent Høie (H) Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Det var ikke bra, sånn skal det ikke være, for vi har gitt noen veldig klare råd til flyselskapene som vi forventer at de skal følge, sier helseminister Bent Høie (H).

Han var selv heldig, og hadde et ledig sete ved siden av seg.

– Jeg følte meg ikke utrygg. Men jeg snakket med andre passasjerer som hadde valgt å fly fordi de håpet at det skulle være trygt, og ble veldig urolige når reglene ikke ble fulgt.

Norwegian beklager

Svært få midtseter var ledige fredag ettermiddag. Foto: Leserbilde

– Det er beklagelig at enkelte personer ble plassert på midtsete selv om de ikke var en del av en familiebooking eller selv hadde valgt å sammen, sier presseansvarlig Andreas Hjørnholm.

Han viser til at dette er en helt ny problemstilling, og at de nå er i gang med å gjennomgå systemet for å finne ut hva som har skjedd.

– Mange reisende har bestilt plass før veilederen kom fra helsemyndighetene. Vi må gjøre det best mulig. Vi kan ikke kaste folk av flyet som allerede har plass.

Hjørnholm sier det er ingenting som tyder på at smitterisikoen om bord på fly er høyere enn andre steder.

– Tvert imot. Alle Norwegians fly er utstyrt med såkalte HEPA-luftfiltre, som renser luften for stort sett alle bakterier og virus. Samtidig har vi innført en rekke andre smittevernstiltak slik at våre kunder kan være trygge, når de reiser med oss.

Ber samferselsministeren kalle inn

Bent Høie mener det skaper en veldig dårlig opplevelse for dem som skal ut å fly, at flyene allikevel fylles opp.

– Dette er ikke bra. Jeg kommer til å be samferdselsministeren innkalle flyselskapene igjen og gi beskjed om at hvis de ikke nå sørger for at rådene følges vil de bli gjort om til lov, som betyr at de ikke har lov til å fly uten å følge reglene.

Pressekontakt Tone Sund i SAS Foto: SAS

Pressekontakt Tonje Sund i SAS sier de følger råd og retningslinjer som myndighetene har gitt for å hindre smittespredning.