– Vi har opprettet en sak for å avdekke hva som har skjedd med barnet, om det er utsatt for noe straffbart og om noen kan stilles til ansvar for dette, sier politiinspektør Tina Bjarkø Helleland til NRK.

Politiinspektør Tina Bjarkø Helleland. Foto: Christine Svendsen / NRK

Hun er leder for påtaleavsnitt for drap- og seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt.

Ettåringen ble tatt med til terrorgruppa IS av Aisha Shazadi Kausar i august 2014. Bærumsgutten døde i november samme år. Da var han 18 måneder gammel.

I år fikk norsk politi for første gang høre en offisiell forklaring om hvordan dødsfallet skal ha skjedd. Det skjedde da en annen IS-kvinne, som bodde med Kausar i Syria, forklarte seg for PST.

Norsk fremmedkriger mistenkt

I avhør sa den terrorsiktede kvinnen (30) at en norsk, mannlig fremmedkriger brukte tiltagende mer vold mot ettåringen. Det opplyste flere kilder til NRK i august.

Kvinnen, som ble hentet til Norge i januar, har fortalt at IS-medlemmet slo barnet gjentatte ganger med slag av ulik styrke. Hun mener nordmannen forårsaket barnets død.

Nå har nordmannen fått status som mistenkt i saken.

John Christian Elden var den mistenkte mannens advokat da dødsfallet skjedde. Foto: Nadir Alam / NRK

– Vi har mottatt opplysninger fra PST om at et norsk barn skal ha blitt utsatt for alvorlig vold og at barnet ikke lenger lever. Gjennom vitneopplysninger er en norsk fremmedkriger angitt som gjerningsperson. Han er mistenkt i saken. Vi har imidlertid grunn til å tro at han ikke lenger lever, sier Helleland.

– Hvilke konsekvenser får det for saken at den mistenkte er antatt død?

– Det er for tidlig nå å spekulere i utfallet av saken, svarer politiinspektøren.

John Christian Elden var fremmedkrigerens advokat på tidspunktet dødsfallet skjedde. Han har tidligere sagt til NRK at han aldri snakket med klienten om hendelsen.

Undersøker om andre kan stilles til ansvar

30-åringen, barnets mor Aisha Kausar og den mannlige fremmedkrigeren bodde i samme hus.

Den terrorsiktede 30-åringen har forklart at hun gjentatte ganger hørte at barnet ble banket opp av mannen.

– Undersøker politiet om noen kan ha hatt muligheten til å stoppe volden mot barnet?

– Ja, vi vil undersøke om noen kan stilles til ansvar for disse handlingene, svarer Helleland.

Vil etterforske internasjonalt

Barnets mor, Aisha Shazadi Kausar, er internert i leiren Roj nordøst i Syria.

Barnets mor, Aisha Shazadi Kausar, er internert i leiren Roj nordøst i Syria. Foto: NRK

Politiet vil ikke svare på om det er aktuelt å reise til Syria for å avhøre Kausar.

– Vi har utarbeidet en plan for etterforskingen. Vi skal primært etterforske i Norge, men også se på muligheten for å innhente informasjon via internasjonal etterforskning, sier Helleland.

Viser at rettsstaten tar saken på alvor

Professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen har tidligere tatt til orde for etterforskning.

Professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen. Foto: Haron Hussain / NRK

Selv om den mistenkte er død og hendelsen skjedde i Syria vil en etterforskning kunne plassere straffansvar.

– Det ville gitt de etterlatte litt mer oversikt over hva som har skjedd. Selv om en etterforskning ikke vil gjøre det lettere å leve med. Det vil vise at rettsstaten i Norge tar saken på alvor, sa Holmboe til NRK i august.