Norges ambassadør i Pakistan kalt inn på teppet etter koranbrenning

Utenriksdepartementet i Pakistan møtte lørdag Norges ambassadør Kjell-Gunnar Eriksen for å uttrykke dyp bekymring på vegne av myndighetene og Pakistans befolkning.

Bakgrunnen er Sian-demonstrasjonen for en uke siden som endte i voldelige sammenstøt etter at Arne Tumyr kastet Koranen i en søppeldunk før et annet Sian-medlem satte fyr på boken som er hellig for muslimer.

Koranbrenningen er blitt møtt med sterke reaksjoner i blant annet Tyrkia og Pakistan. Emneknaggen #Boycottnorway er blitt spredt, og Telenor er ett av selskapene som nevnes i oppfordringen til boikott.

Ber om at ansvarlige stilles for retten

I møtet med den norske ambassadøren la pakistanske myndigheter vekt på at brenning av Koranen sårer 1,3 milliarder muslimer verden over. Pakistan mener ytringsfrihet ikke rettferdiggjør slike handlinger.

«Norske myndigheter ble oppfordret til å bringe de ansvarlige for retten og å forhindre gjentakelse av en slik hendelse i fremtiden», heter det i pressemeldingen som gjengis av det pakistanske nettstedet The News.

Norge tok avstand fra koranbrenning

Utenriksdepartementet bekrefter overfor NRK at Norges ambassadør til Pakistan deltok i et møte i pakistansk UD lørdag.

– I møtet gjorde han det klart at norske myndigheter tar skarp avstand fra koranbrenningen som Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) sto bak i Kristiansand. Han gjorde det samtidig klart at norsk politi stanset demonstrasjonen av sikkerhetshensyn og at i Norge har alle ytringsfrihet og rett til fritt å praktisere sin tro, sier underdirektør Ane Haavardsdatter Lunde til NRK.

– Pakistan ba om å straffeforfølge personer som brenner koranen. Hva svarte Norge til det?

– Vi refererer ikke fra samtalene utover det jeg har sagt, svarer Lunde.

Det var avisen Dagen som først omtalte møtet.

Omstridt politiordre

I forkant av Sian-demonstrasjonen i Kristiansand hadde politiet fått en ordre fra politidirektør Benedicte Bjørnland. Denne ferske ordren sier at politiet skal gripe inn for å avverge offentlig skjending av koranen.

Ordren har fått ytringsfrihetseksperter til å reagere.

– Det er spesielt at denne måten å ytre seg kritisk til religion på spesifiseres slik det er gjort her. Det er greit at man skal opprettholde ro og orden, men her har man bestemt at en type ytring i en bestemt form ikke skal fremføres. Det er forhåndssensur og det er forbudt, sier Anine Kierulf, fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter.

Bjørnland svarte i Dagsnytt 18 fredag at politiet i Kristiansand grep inn fordi demonstrantene brøt vilkårene for at demonstrasjonen ble gjennomført på en sikker måte. Ett av vilkårene var at det ikke skulle brukes åpen ild.