Sian (Stopp Islamiseringen av Norge) holdt i ettermiddag en demonstrasjon på Torvet i Kristiansand.

I forkant av demonstrasjonen hadde de varslet at de ville sette fyr på Koranen. Dette hadde politiet gitt beskjed til Sian om at de ikke ville tillate.

– En slik markering er kontroversiell. Det er mye engasjement. Og derfor tillot vi ikke åpen ild. Det vil være en risiko for Sian, motdemonstranter og publikum, sier stabssjef i Agder politidistrikt Morten Sjustøl.

Sian-leder Arne Tumyr holdt appell og avsluttet den med å si:

– Politiet nekter oss å brenne Koranen. Vi kaster den derfor i avfallsdunken til Kristiansand kommune.

Sian-leder Arne Tumyr avsluttet appellen med å kaste Koranen i en søppeldunk. Et annet Sian-medlem tente fyr på Koranen. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

Flere personer ble innbrakt

Idet Koranen ble kastet i en søppeldunk tente et annet Sian-medlem fyr på boken. Da brøt motdemonstranter seg forbi sperringene og det oppstod full slåsskamp. Sian-medlemmene ble fraktet vekk i politiets biler.

Sians frontfigur Arne Tumyr fraktes vekk av politiet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix / Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Fem motdemonstranter ble innbrakt til politiet for forstyrrelse av ro og orden. En av disse vil bli anmeldt for vold mot politiet, opplyser Sjustjøl.

Et Sian-medlem ble innbrakt for å ikke etterkomme politiets pålegg.

500 motdemonstranter møtte opp

Det ble håndgemeng mellom Sian, motdemonstranter og politiet. Rundt 500 motdemonstranter hadde møtt opp på Torvet.

– Når Sian til tross for politiets klare instruksjoner, bryter vilkårene som er satt, er det straffbart, og vi grep inn som vi gjorde. Politiets primæroppgave ved demonstrasjoner er å ivareta ro, orden og sikkerhet, samt å bidra til at alle som ønsker det får ytre seg. Det var vår oppgave også denne gang, sier Sjustøl.

Rundt 500 motdemonstranter hadde møtt opp på Torvet. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

Ordføreren: – Provoserende og beklagelig

Kristiansandsordfører Harald Furre var selv til stede på demonstrasjonen. Han synes det er trist at Sian valgte å protestere ved å forsøke å sette fyr på koranen.

– Det var helt åpenbart et planlagt opplegg. Det synes jeg er provoserende. Heldigvis var politiet raskt på pletten og fikk stoppet det raskt, sier Furre.

Han noterte seg at de fleste som var der fra Sian var tilreisende gjester til byen.

– Kristiansand er en by for alle og vi jobber systematisk for å skape en by med mangfold og inkludering. Da er slike handlinger både provoserende og beklagelig, sier han.